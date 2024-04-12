«Автомобилист» — «Металлург», шестой матч. Развязка близка

13 апреля состоится шестой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Металлург». Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.50. Шансы магнитогорцев оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Автомобилист» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.10.

Анализ и прогноз на шестой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» (13.04.2024)

Пока «Локомотив» скучает и тренируется в ожидании своего соперника по финалу Кубка Гагарина, «Автомобилист» и «Металлург» 13 апреля проведут уже шестой матч 1/2 финала плей-офф КХЛ. Состоится он на арене «Уралец». Начало встречи – в 14:00 мск. Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-2.

Пока команды выигрывают в шахматном порядке. Прервётся ли эта система в шестой игре? Вполне возможно. «Металлург» очень удачно проводит в этом плей-офф именно пятый и шестой матчи. Серию с «Амуром» он выиграл после равенства 2-2. Такой же трюк Андрей Разин и его подопечные провернули в четвертьфинале со «Спартаком».

К тому же сложно назвать убедительными победы «Автомобилиста» в матчах с «лисами». Бесспорно, он показал невероятный хоккей в сериях с «Ак Барсом» и СКА, выиграв с одинаковым счётом 4-1. Но что касается двух побед в матчах с «Металлургом», то одна из них была одержана благодаря невероятной реализации численного преимущества. Другая оказалась волевой.

Сложно забыть, как подопечные Николая Заварухина в четвёртой встрече на домашней арене отыгрались со счёта 0:3 и победили «Магнитку» — 5:3. Когда играешь с таким соперником, который может переломить игру в любой момент, предугадать и распланировать свои дальнейшие действия сложно.

«Металлург» подтвердил своё превосходство, одержав победу в минувшем матче со счётом 5:2. Особенно по игре выделялся Денис Зернов, оформивший хет-трик. Этот великолепный результат во многом его заслуга. Шансы у екатеринбуржцев были, причём неплохие. Они сравняли счёт в начале третьего периода – 2:2, но получили удаление, которым воспользовался соперник.

Дальше подопечные Разина уже пошли по накатанной и забросили ещё две шайбы, увеличив своё преимущество до разгромного. Однако у команды Николая Заварухина тоже были шансы на заключительном отрезке встречи использовать два раза большинство. Но она не справилась с этим. Значит, проиграла вполне заслуженно.

Даже домашние трибуны не могут гарантировать «Автомобилисту» победу в шестом матче, но борьба на льду явно будет тяжёлой. На екатеринбуржцев окажет влияние давление за результат, ведь поражение приведёт к тому, что они покинут плей-офф КХЛ. У «Металлурга», даже в случае поражения, будет попытка вернуться домой и закрыть серию при своих трибунах – так будет даже проще.

Трудно судить о моральном состоянии и психологических возможностях «Автомобилиста». В ситуации загнанного в угол зверя в этом плей-офф он ещё не был. Справятся ли хоккеисты с таким давлением, не начнут ли допускать ошибки и пропускать ненужные шайбы? «Металлург», возможно, на выезде будет чувствовать себя комфортнее, чем екатеринбуржцы дома.

Мы считаем, что уже по традиции «лисы» закроют серию в шестой встрече. Но вряд ли это будет основное время, поэтому подстрахуемся ставкой на победу магнитогорцев с учётом овертайма за 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Автомобилист» – «Металлург» 13 апреля 2024 года

Главным преимуществом «лис» в этом матче будет именно психологический фактор. Спокойствие и грамотная работа строго по тренерским установкам поможет магнитогорцам быть на шаг впереди екатеринбуржцев. Давление за результат матча, который может стать последним для них, внесёт свои коррективы. К тому же подопечные Николая Заварухина выигрывали обе встречи на характере и благодаря ошибкам «Магнитки». А команда Разина добывает победы на классе и мастерстве.

Ставка: победа «Металлурга» с учётом ОТ за 1.90.