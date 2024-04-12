«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Хау вставит Постекоглу палки в колёса

«Сороки» могут снизить шансы «шпор» на попадание в топ-4 по итогам сезона. Их нельзя списывать со счетов.

13 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.38. Успех «сорок» оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 13 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 3.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.34.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (13.04.2024)

13 апреля состоятся шесть встреч 33-го тура чемпионата Англии. В самой ранней из них на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн местный «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Перетерпев слабый отрезок сезона, «Ньюкасл» постепенно начал приходить в себя. Он проиграл только 2 из 10 последних встреч в АПЛ. У команды возродилась надежда на то, что она сумеет закончить сезон в зоне еврокубков. Отставание от занимающего шестую строчку в турнирной таблице первенства «Манчестер Юнайтед» составляет два очка, но это мало о чём говорит.

Эдди Хау провёл большой объём работы для того, чтобы вернуть чёрно-белых к той игре, которую они демонстрировали в прошлом сезоне. Тренеру пришлось переназначить роли, так как многие ведущие футболисты либо регрессировали и перестали приносить пользу, либо пребывают в лазарете.

Одним из новых лидеров «Ньюкасла» стал Александер Исак, ранее получавший не так много игрового времени. Травма Каллума Уилсона дала ему шанс полноценно проявить себя. В последних 10 встречах в чемпионате Англии шведский форвард забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ещё Хау начал уделять больше внимания обороне. После того как травму получили некоторые защитники и основной вратарь Ник Поуп, «сороки» стали часто пропускать голы. Тренер улучшил оборону, но у Мартина Дубравки всё равно очень много работы. В последних 17 встречах в АПЛ он совершил 67 сейвов, но пропустил 34 мяча.

«Тоттенхэм» более стабилен, чем «Ньюкасл». И у него намного лучше обстоят дела с кадрами. Предстоящую встречу пропустят из-за травм и дисквалификаций 10 футболистов «сорок», многие из которых являются ведущими. У лилово-белых в лазарете только четыре игрока.

«Шпоры» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. У них столько же очков, сколько у располагающейся на пятом месте «Астон Виллы», но лучше дополнительные показатели. Борьба за попадание в Лигу чемпионов даёт подопечным Ангелоса Постекоглу дополнительную мотивацию.

«Тоттенхэм» проиграл только 2 из 12 последних матчей в чемпионате Англии. Так же, как и у «Ньюкасла», у него был трудный период из-за травм. Только длился он не так долго. И ещё, Постекоглу практически всегда мог положиться на Сон Хын Мина. Кореец проводит отменный сезон. В 28 встречах в АПЛ он забил 15 мячей и отдал девять голевых пасов.

Точечные усиления зимой дали Постекоглу больше ресурсов для творчества. Нападение лилово-белых стало мощнее и вариативнее. Исходя из собственной игры, а также слабых сторон соперников, австралийский специалист подбирает схему и состав. Чаще всего его решения оказываются верными.

Тем не менее выявить фаворита грядущего матча, на наш взгляд, не представляется возможным. Как бы хорош ни был «Тоттенхэм», обыграть на выезде даже очень сильно ослабленных «сорок» — задача не из простых. Дома чёрно-белые проиграли только 3 из 16 матчей в АПЛ.

Гораздо более вероятным исходом видится ТБ 3.5 мяча за коэффициент 1.90. В 31 встрече в первенстве лилово-белые и подопечные Эдди Хау забили по 65 мячей. Однако и пропустили они немало: «шпоры» — 45 мячей, а «сороки» — 52.

Постекоглу и Хау поставили своим командам очень классную игру, но у них отчётливо виден крен в нападение. Клубы демонстрируют открытый и красивый футбол, не особо заботясь о надёжности в защите. Болельщики от этого только в плюсе. Матчи получаются зрелищными, интенсивными и очень интересными.

Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» 13 апреля 2024 года

У обеих команд предостаточно мотивации. Они борются за попадание в еврокубки, а также набрали хороший ход на последнем отрезке сезона. Если бы не травмы, у «Ньюкасла» дела шли бы гораздо лучше. Однако даже в ослабленном виде он способен навязать борьбу «Тоттенхэму». Поддержка родных трибун — лучший стимул. Ждём, что голов будет много. У клубов отличная результативность, а также есть проблемы в обороне.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.