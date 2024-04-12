«Ман Сити» — «Лутон». Гвардиолу беспокоят «Арсенал» и «Ливерпуль»

Гонка за чемпионство в АПЛ в самом разгаре. «Горожане» продолжают бороться за золото.

13 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Лутон Таун». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.10. Шансы «шляпников» оцениваются в 23.0. На ничью дают коэффициент 11.0.

Коэффициенты букмекеров на матч 33-го тура АПЛ «Ман Сити» — «Лутон Таун» 13 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют «горожане», сыграет коэффициент 1.01. Гол «шляпников» доступен с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» (13.04.2024)

Игра 33-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лутон Таун» начнётся 13 апреля на стадионе «Этихад». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск. Наступает решающий отрезок сезона для каждой из команд.

«Горожане» в минувшей встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» устроили праздник для зрителей. Яркий и результативный матч держал в напряжении до финального свистка и завершился вничью со счётом 3:3. Отметим, что нападение отработало гораздо лучше обороны у обеих команд.

Главный тренер Хосеп Гвардиола положительно оценил результат встречи, поскольку у наставника «Ман Сити» были сложности с формированием состава из-за травм защитников. Тем не менее он рассказал в интервью, что всё решится в ответном матче.

Интересно, что в игре со «сливочными» тренер «горожан» оставил в запасе Кевина Де Брёйне, несмотря на его отличную форму. Бельгиец быстро вошёл в ритм после восстановления от травмы и за 15 матчей во всех турнирах забил четыре мяча и сделал 13 результативных передач. Весьма вероятно, что он сыграет со «шляпниками».

Но главная угроза сопернику, конечно же, будет исходить от Эрлинга Холанда и Фила Фодена. Полузащитник «горожан» в этом сезоне играет великолепно: 14 забитых голов и семь результативных передач в АПЛ. А норвежец и вовсе лучший бомбардир первенства — 19 мячей и пять голевых пасов.

В целом «Ман Сити» неплохо проводит сезон: ведёт борьбу за титул АПЛ и имеет хорошие шансы выйти в полуфинал Лиги чемпионов. «Горожане» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 70 очков. Отставание от лидирующего в чемпионате Англии «Арсенала» составляет всего очко.

У «Лутона» совершенно иные заботы, поскольку команда ведёт борьбу за выживание в АПЛ. После 32 матчей «шляпники» находятся на 18-м месте в турнирной таблице, в зоне вылета. Но шансы спастись определённо есть. Проблема в том, что на решающем отрезке сезона у главного тренера Роба Эдвардса много травмированных.

Да и в целом состав у «Лутона» довольно скромный, поэтому каждый игрок на вес золота. Тем не менее наставник «шляпников» не опустил руки и за счёт точно выбранной схемы в минувшем туре его подопечные обыграли дома крепкий «Борнмут» (2:1).

Гвардиоле нужны три очка, иначе шансы защитить титул улетучатся. В отличной форме группа атаки «горожан»: Фоден, Холанд и Де Брёйне. За счёт индивидуального мастерства и отточенных командных действий они сумеют найти слабые места в обороне «Лутона». Рассмотрим ставку на победу «Ман Сити» с форой (-2.5) за коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ман Сити» — «Лутон Таун» 13 апреля 2024 года

У Гвардиолы нет права на ошибку, если он хочет выиграть титул АПЛ. «Лутон» — это смелая команда со своеобразным стилем, но выдержать давление линии атаки находящихся на пике формы «горожан» ему не по силам. Поэтому наша ставка на победу «Ман Сити» с форой (-2.5).

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2.5) за 1.82.