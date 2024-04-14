«Фиорентина» — «Дженоа». Альберто Джилардино — восходящая звезда

Травма Малиновского не поставила тренера в патовое положение. Он привык справляться с трудностями.

15 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 1.90. Успех «грифонов» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа» 15 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Дженоа» (15.04.2024)

Отгремели первые матчи 1/4 финала еврокубков, возвращаемся на внутренние арены. 15 апреля состоятся два матча 32-го тура Серии А. В самом раннем из них на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции местная «Фиорентина» примет «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Долгое время «Фиорентина» находилась в верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии и выглядела одним из претендентов на попадание в зону еврокубков. Однако держать высокий темп у подопечных Винченцо Итальяно на протяжении всего сезона не получилось.

Травмы, дисквалификации, плотный график и вытекающий из них спад у некоторых футболистов привели к тому, что «лилии» спустились в середину турнирной таблицы Серии А. Они выиграли только 2 из 12 последних встреч в первенстве, а также четыре раза сыграли вничью.

В 1/8 финала Лиги конференций «фиолетовые» не без труда победили «Маккаби» из Хайфы (4:3 и 1:1), а также сыграли вничью с «Викторией Пльзень» (0:0) в первом матче четвертьфинала. Главная проблема «Фиорентины» — отвратительная реализация. В последних двух встречах она нанесла 22 удара, но только четыре из них пришлись в створ.

На дистанции показатели ещё хуже. В последних 12 встречах в чемпионате Италии подопечные Итальяно забили только 15 мячей, бо́льшая часть которых пришлась на долю аутсайдеров, располагающихся в нижней части турнирной таблицы первенства. Когда-то и «Дженоа» был таким.

Изменил мировоззрение «грифонов» молодой и перспективный тренер Альберто Джилардино, ранее руководивший академией клуба. Специалист раскрыл ряд талантов и подтянул в основную команду подающих большие надежды юных игроков. Ещё в прошлом сезоне выступавшая в Серии В команда очень быстро адаптировалась к ритму элитного дивизиона.

В последних 16 встречах в чемпионате Италии красно-синие уступили только пребывавшей на подъёме «Аталанте» (1:4), лидирующему «Интеру» (1:2) и неуступчивой «Монце» (2:3). Они поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Фиорентины» составляет пять очков.

К предстоящему матчу «Дженоа» подходит с трёхматчевой беспроигрышной серией. Он сыграл вничью с «Ювентусом» (0:0) и «Фрозиноне» (1:1), а также победил «Верону» (2:1). Во всех трёх встречах «грифоны» грамотно сыграли вторым номером.

Подопечные Джилардино очень компактно обороняются, дожидаясь моментов для контратак. Выпадающие возможности перейти в наступление, а также стандарты красно-синие используют максимально эффективно. Если так пойдёт и дальше, у тренера может быть большое будущее.

Джилардино преодолевал такие трудности, как нехватка ресурсов и низкое качество тренировочного поля. В январе он обращался к руководству за решением этих проблем, и получил правильную реакцию. Последовал ряд качественных трансферов, заметно усиливших команду.

Единственное — не оправдывает себя пока что возвращение Руслана Малиновского, выступавшего за клуб ранее на правах аренды. «Дженоа» выкупил украинца у «Марселя». Во встрече 30-го тура экс-полузащитник «Аталанты» получил болезненную травму и выбыл на длительный срок.

Впрочем, Джилардино пока что прекрасно справляется и без Малиновского. Поставить на то, что его подопечные не проиграют «Фиорентине», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Семь из девяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Это говорит о том, что «грифоны» являются очень неудобным для «лилий» соперником.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Дженоа» 15 апреля 2024 года

У «Фиорентины» наблюдается спад. У неё сильно ухудшились результаты и появились серьёзные проблемы с завершением. Даже с аутсайдерами у «лилий» стали возникать большие трудности. Раздухарившийся «Дженоа», стремительно прогрессирующий при Джилардино, способен как минимум зацепиться за ничью в предстоящем матче. Он очень собранно смотрится на последнем отрезке сезона.

Ставка: «Дженоа» не проиграет за 1.93.