«Байер» — «Вердер». Исторический день для всего Леверкузена!

14 апреля состоится матч 29-го тура Бундеслиги «Байер» — «Вердер». Начало игры — в 18:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.20. Шансы бременцев оценили в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Байер» — «Вердер» 14 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Байер» — «Вердер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют леверкузенцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол бременцев доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги «Байер» — «Вердер» (14.04.2024)

14 апреля в матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» будет принимать «Вердер» на стадионе «Бай-Арена». Начало игры – в 18:30 мск. Эта встреча может стать исторической для команды из Леверкузена. Поэтому к ней приковано такое внимание.

В этот день «Байер» может избавиться от своего надоевшего прозвища «Неверкузен». Неужели команда впервые в истории может стать чемпионом Германии? Она как никогда близка к этому знаменательному событию. Достаточно всего лишь одержать победу в матче 29-го тура – и можно закатить шикарную вечеринку. К тому же выступать леверкузенцы будут на домашнем стадионе.

Лучшего момента и не придумаешь. «Фармацевты» уже давно не чувствуют дыхания «Баварии» в спину. Они опережают мюнхенцев на 13 очков, имея одну игру в запасе. В этом сезоне никто и ни в одном из турниров не смог нанести поражение «Байеру». Он может установить величайший рекорд, если беспроигрышная серия достигнет 44 встреч. На данный момент у подопечных Хаби Алонсо 42 таковых матча.

Рекорд удерживает «Ювентус» — 43 игры без поражений. Пугает только тот факт, что у «фармацевтов» было не так много времени на подготовку ко встрече с «Вердером». В четверг они победили «Вест Хэм» со счётом 2:0 в Лиге Европы. Была бы мотивация, а силы точно найдутся. Лишь бы не сдали нервы перед таким ответственным моментом.

«Байер» запросто может стать обладателем требла. Победа в Бундеслиге почти уже в кармане, в 1/4 финала Лиги Европы есть хороший задел перед ответной игрой, а в финале Кубка Германии вообще предстоит провести встречу с клубом из Второй Бундеслиги.

«Вердер» — простой середняк, который не хочет оказаться в зоне понижения. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице первенства, имея пятиочковый отрыв от «Майнца», находящегося на 16-й строчке, ведущей к стыковым матчам за право остаться в Бундеслиге.

Последние результаты не говорят ничего хорошего о «музыкантах». Их безвыигрышная серия насчитывает уже шесть матчей. За это время клуб потерпел четыре поражения. И не сказать, что все соперники на этом отрезке были действительно сильнее. Поэтому ничего хорошего бременцев в Леверкузене не ждёт.

«Байер» выиграет, но нервишки подведут футболистов, и как минимум гол они пропустят. Однако итог всё равно будет один — впервые клуб станет чемпионом Германии. Мы предлагаем ставку на победу подопечных Хаби Алонсо и «обе забьют» за 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Вердер» 14 апреля 2024 года

«Музыканты» идеально подходят в качестве соперника для «Байера» в такой момент. Они проводят слабый отрезок сезона, не могут выиграть шесть последних встреч в первенстве, потерпев четыре поражения. «Фармацевты» будут выступать на домашнем стадионе, они никому не проигрывали в этом сезоне, у них лучше мастерство и показатели, а также леверкузенцы мотивированы. Мы считаем, что подопечные Хаби Алонсо навсегда запомнят этот день и выиграют, но из-за возросшего напряжения гол точно пропустят.

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.70.