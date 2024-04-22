«Интер» заберёт дерби и скудетто. Прогнозы на главные игры дня

В программе — два больших матча в Серии А и борьба «Севильи» за выживание.

Насыщенные выходные в европейском футболе позади, но на понедельник, 22 апреля, тоже кое-что осталось. Авторы «Чемпионата» собрали для вас экспресс с коэффициентом 8.16 на главные матчи дня.

Прогноз на матч «Милан» — «Интер»

Когда встречаются «Интер» и «Милан» — это всегда интересно, но у предстоящего матча особый контекст. Если «нерадзурри» выиграют, то досрочно станут победителями чемпионата Италии. «Милан» такой расклад совсем не устраивает. Если уж «змеям» суждено выиграть Серию А, то пусть хотя бы не в дерби!

«Интер» не смог повторить прошлогодний поход в Лиге чемпионов, однако на внутренней арене конкурентов у него нет. Подопечные Симоне Индзаги проиграли за 32 тура в чемпионате Италии лишь однажды, а также пять раз сыграли вничью. Они пропустили всего лишь 17 мячей, а забили целых 77.

Бо́льшую часть очков «змеи» потеряли в первой половине сезона. У них не возникло серьёзных проблем ни с «Ромой» (1:0 и 4:2), ни с «Аталантой» (2:1 и 4:0). Ещё «Интер» выиграл Суперкубок Италии, победив «Лацио» (3:0) и «Наполи» (1:0). В пяти последних очных встречах «Милан» терпел поражения, причём дважды проиграл с разгромным счётом. В этот раз расклады также не на стороне «дьяволов».

«Россонери» подходят к встрече с серьёзными кадровыми потерями и негативным эмоциональным фоном. Во-первых, встречу пропустят Пьер Калюлю и Малик Тшау. Один защитник травмирован, другой не сможет сыграть из-за перебора жёлтых карточек. Во-вторых, после вылета из Лиги Европы появилась информация об увольнении Стефано Пиоли по окончании сезона. Берём П2 за 2.05.

Прогноз на матч «Рома» — «Болонья»

«Рому» не узнать с тех пор, как её возглавил Даниэле Де Росси. Он стал настоящей легендой жёлто-красных в качестве футболиста, а теперь громко заявляет о себе как о тренере. Очень быстро 40-летний итальянец кардинально изменил мышление и игру своих подопечных. А что самое приятное — вслед за этим пришли результаты.

«Волки» вышли в 1/2 финала Лиги Европы, победив на предыдущей стадии турнира «Милан» (1:0 и 2:1). В последних 11 встречах в Серии А римляне уступили только лидирующему «Интеру» (2:4) и два раза сыграли вничью.

Стремительный прогресс «Болоньи» также напрямую связан с фигурой главного тренера. Клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А благодаря Тьяго Мотте. Бывший футболист «ПСЖ» сопутствовал значительному индивидуальному росту красно-синих. Наилучшим вариантом для заключения пари видится не ставка на победу одной из команд, а 1Х + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.97. Римляне проиграли лишь 2 из 16 матчей в чемпионате Италии на стадионе «Олимпико». Лучше них дома выступают только «Болонья» и «Интер».

Прогноз на матч «Севилья» — «Мальорка»

«Мальорка» довольно часто завершает встречи без забитых мячей. Всего 25 голов за 31 матч чемпионата Испании — даже у двух худших команд лиги «Гранады» и «Альмерии» этот показатель заметно выше! В гостях расклад ещё печальнее — лишь 11 мячей. Никуда не годится.

«Севилья» продолжает тяжелейший сезон. В последнее время удалось выправить ситуацию: две победы подряд, да ещё и всухую. 1:0 с «Хетафе» и 2:0 с «Лас-Пальмасом», а это, между прочим, крепкие середняки. Полностью от вылета хозяева себя ещё не обезопасили, однако нервов определённо стало меньше.

Самое время взять три очка и спокойно доиграть сезон. После возвращения «Мальорки» в элиту соперники сыграли на «Рамон Санчес Писхуан» трижды. Результаты — две победы «Севильи» со счётом 2:0 и нулевая ничья. На П1 дают 2.02, ставка «Мальорка» не забьёт» доступна за 2.09. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.75. Мы предпочтём лобовую победу хозяев.

Экспресс на 22 апреля

Ставка 1: победа «Интера» в матче с «Миланом» за 2.05.

Ставка 2: «Рома» не проиграет «Болонье» + тотал больше 1.5 гола за 1.97.

Ставка 3: победа «Севильи» в матче с «Мальоркой» за 2.02.

Общий коэффициент: 2.05 х 1.97 х 2.02 = 8.16.