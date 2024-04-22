«Каролина» — «Айлендерс», второй матч. Кузнецов — новый герой «Харрикейнз»

23 апреля состоится матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Айлендерс». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.88, а шансы «островитян» оценили коэффициентом 3.70. Ничья в основное время доступна за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Айлендерс» 23 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Каролина» — «Айлендерс» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Ставки на победу «Харрикейнз» с учётом ОТ принимают за 1.47. Шансы «Айлендерс» выиграть матч оценили в 2.75.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Каролина» — «Айлендерс» (23.04.2024)

Набирает обороты борьба за Кубок Стэнли. 23 апреля во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс» на «Пи-Эн-Си-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:30 мск.

Второй сезон подряд пути «Каролины» и «Айлендерс» пересекаются в первом раунде плей-офф. Прошлогодняя серия завершилась со счётом 4-2 в пользу «Харрикейнз». С тех пор соотношение сил не изменилось. По-прежнему фаворитами идут «ураганы».

В целом по результатам текущего сезона заметно, что «Каролина» во главе с Родом Бриндамором прогрессирует, а вот про «Айлендерс» при Патрике Руа того же не сказать. Слабое нападение и проблемы в обороне — вот с чем подошли «островитяне» к борьбе за Кубок Стэнли.

С большим трудом «Айлендерс» пробились в плей-офф, причём в регулярном чемпионате они пропустили голов больше, чем забросили шайб (246:263).

«Каролина» в этом сезоне задала высокий стандарт игры. Тренерский штаб уделил максимальное внимание игре в неравных составах, и кропотливая работа дала результат: в регулярном чемпионате «Харрикейнз» лучшие в меньшинстве (86,4%) и занимают второе место после «Тампа-Бэй» по реализации численного преимущества (26,9%).

В свою очередь, «Айлендерс» худшие в лиге по нейтрализации численного преимущества (71,5%), что в конечном счёте и стало решающим фактором в пользу победы «ураганов» в первой встрече серии плей-офф (3:1). В начале матча «Каролина» реализовала большинство, открыв счёт, и прочно завладела инициативой.

Отметим, что первой звездой встречи признан форвард «Харрикейнз» Евгений Кузнецов, который набрал 2 (1+1) очка. Причём россиянин стал автором первого гола в этом плей-офф. Опытный нападающий, который ранее выступал за «Вашингтон», в регулярном чемпионате только набирал ход, набрав девять очков. Дальше — лучше!

Весьма вероятно, тренерский штаб «Каролины» специально готовил Кузнецова к решающему отрезку сезона. Он в хорошей форме. Неплохо сыграли в первом матче Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, но результативными действиями не отметились.

«Каролина» умело обороняется, а её спецбригады по игре в неравных составах одни из лучших в лиге. «Айлендерс» регулярно ошибаются в защите и однообразны в нападении, поэтому им будет сложно создать проблемы «ураганам». Мы предполагаем, что «Харрикейнз» выиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы. Коэффициент на такой исход равен 2.64.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Айлендерс» 23 апреля 2024 года

В плей-офф многое решает реализация большинства, а в этом плане огромное преимущество у «Харрикейнз». Они в хорошей форме и знают, как использовать слабые места соперника, поскольку у «островитян» проблемы с обороной, которые вряд ли исправят голкиперы Илья Сорокин и Семён Варламов. Поверим в победу «Каролины» и тотал меньше 6.5 шайбы.

Ставка: победа «Каролины» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.64.