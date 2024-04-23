«Эвертон» — «Ливерпуль». Юргена Клоппа ждут небольшие трудности

«Красные» вряд ли проиграют дерби, но им придётся приложить максимум усилий для победы. Будет ли она?

24 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.46. Шансы «ирисок» оцениваются в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 24 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.56. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.06. Гол «ирисок» доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» (24.04.2024)

Игра 29-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» начнётся 24 апреля на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. Наступает решающий отрезок сезона для каждой из команд.

Пока сложно дать чёткую оценку «Ливерпулю» в этом сезоне. Клопп добился стабильности от «красных», но не без усилий. С другой стороны, мерсисайдцы могут остаться всего с одним трофеем, поскольку из Кубка Англии и Лиги Европы они уже выбыли, а в АПЛ перспективы туманны, но они есть.

«Ливерпуль» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 74 очка. Ровно столько же у «Арсенала», но «канониры» опережают мерсисайдцев по дополнительным показателям. Динамизма ситуации добавляет «Ман Сити», который с 73 очками расположился на третьей строчке, но сыграл на один матч меньше.

Не так планировал расставание с клубом Юрген Клопп, но матчи переиграть нельзя. Сказались на неудачных результатах многочисленные травмы лидеров, которые хоть и вернулись в стартовый состав, но пока далеки от оптимальной формы. Поэтому «Ливерпулю» не хватает стабильности. Команда выиграла только два из последних пяти матчей во всех турнирах.

Тем не менее нужно отыграть оставшиеся туры в АПЛ на максимуме, ведь команда в следующем сезоне может предстать в совершенно обновлённом варианте. Источники сообщают, что и Мохамед Салах планирует покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. В переходе форварда заинтересован клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад».

31-летний египтянин остаётся основным звеном всех атак «Ливерпуля». В АПЛ он забил 17 мячей и отдал девять голевых пасов. В принципе, он идёт по своему стандартному графику. Конечно, болельщикам «красных» хотелось бы большего, но конкуренция в чемпионате Англии всегда высокая.

«Эвертон» в этом сезоне подвергся неприятной процедуре снятия очков, но в проблемах виновато руководство клуба. Из-за нарушений финансовых правил лиги «ириски» лишились восьми очков. Этот неприятный момент заставляет их сосредоточить усилия на борьбе за прописку в АПЛ.

Всего пять очков отделяют команду Шона Дайча от «Лутона», который находится в зоне вылета, но у неё есть игра в запасе. «Ириски» находятся на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков.

Отметим небольшой прогресс в игре «Эвертона», ведь команда проиграла один из последних четырёх матчей.

Болезненное домашнее поражение в матче с «Аталантой» (0:3) мотивировало «красных». Они собрались, настроились на борьбу в АПЛ и в минувшем туре уверенно обыграли на выезде «Фулхэм» (3:1). Тем не менее в защите вновь не обошлось без ошибок, а «Эвертон» в последних встречах неплохо атаковал. Рассмотрим ставку на то, что «Ливерпуль» не проиграет и «обе забьют» с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 24 апреля 2024 года

Скорее всего, это последнее мерсисайдское дерби для Юргена Клоппа в качестве тренера «Ливерпуля». Полный стадион болельщиков на важнейшей игре поддержит команду, держа в уме гонку за чемпионством в АПЛ. «Эвертон», несмотря на все проблемы, старается не покидать поле без забитого гола. В каком бы состоянии клуб ни находился, он борется до конца. В свою очередь, защита «красных» в этом сезоне далека от идеала. Но команда Клоппа всё равно должна как минимум не проиграть. Она сильнее.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.88.