«Шанхай Шэньхуа» — «Цанчжоу». Леонид Слуцкий творит чудеса в Китае

1 мая состоится матч 9-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Цанчжоу». Начало — в 15:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синих дьяволов» можно с коэффициентом 1.29. Шансы «Юнчан Хиллс» оцениваются в 9.20. На ничью дают коэффициент 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Цанчжоу» 1 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Шанхай Шэньхуа» — «Цанчжоу Майти Лайонс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Цанчжоу» (01.05.2024)

Набирает обороты очередной сезон чемпионата Китая. Игра 9-го тура Суперлиги пройдёт 1 мая на «Шанхай стэдиум». Стартовый свисток раздастся в 15:00 мск.

После появления у руля «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого чемпионат Китая стал чаще появляться в информационном поле. Нужно отметить, что Суперлига Поднебесной несколько потускнела после изменения вектора развития, поскольку многие звёзды покинули турнир. Изменение финансирования сказалось на составах клубов, в которых стало больше местных игроков.

«Синие дьяволы» пригласили Слуцкого, рассчитывая на умение российского специалиста выстраивать тактически крепкие команды с игроками среднего уровня. И Леонид Викторович не подкачал — «Шанхай Шэньхуа» начал сезон выше всяких похвал, поскольку всего четыре мяча пропустила команда и ни разу не проиграла.

Уже в первом матче сезона за Суперкубок страны подопечные Слуцкого заявили о своих амбициях, обыграв принципиального соперника «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Затем последовала беспроигрышная серия в Суперлиге из восьми матчей, которая вывела «синих дьяволов» на первое место в турнирной таблице. У них в активе 20 очков.

Слуцкий в «Шанхай Шэньхуа» в большей части матчей использует контратакующую модель с ромбом в центре поля. Важная роль в схеме отведена Ибраиму Амаду, который отлично играет на перехватах и разрушает атаки соперника. Его вклад в надёжную оборону команды сложно недооценить.

«Синие дьяволы» играют на высоких скоростях, стараясь максимально быстро миновать центр поля и создать опасный момент у ворот соперника. Слуцкий всегда может рассчитывать на Тейшейру, забивавшего минимум гол в последних пяти из шести встреч. Также хорош бразилец Андре, на счету которого пять мячей и четыре голевых паса.

«Цанчжоу» на старте сезона не может порадовать болельщиков стабильностью результатов. После восьми матчей клуб находится на шестом месте турнирной таблицы, набрав 13 очков. Линия нападения хорошо выполняет свою работу, забив 14 мячей, но вот в обороне временами творится бардак. «Юнчан Хиллс» пропустили 15 мячей.

В команде нет ярких звёзд, но в составе нашлось место представителю Казахстана Георгию Жукову.

Полузащитник в своё время пробовал закрепиться в РПЛ, получив шанс в «Урале», но не воспользовался им.

Леонид Слуцкий создал вполне конкурентоспособную команду, которая умело использует своё преимущество в физической готовности, проводя быстрые атаки. Защита «Цанчжоу» практически в каждом матче допускает грубые ошибки и вряд ли выдержит давление. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Шанхай Шэньхуа» с форой (-1.5) за 1.87.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Цанчжоу» 1 мая 2024 года

«Синие дьяволы» в хорошей форме и заслуженно занимают первое место в турнирной таблице. Они хорошо провели в минувшем туре матч с сильным соперником «Шанхай Порт» (1:1) и едва не победили. Мы предполагаем, что «Шанхай Шэньхуа» сыграет дома агрессивно и выиграет с форой (-1.5).

Ставка: победа «Шанхай Шэньхуа» с форой (-1.5) за 1.87.