«Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль». Малком — творец успеха

3 мая состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Хиляля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Аль-Таавуна» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» 3 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.27.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» (03.05.2024)

На 3 мая запланированы три встречи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В самой ранней из них в городе Бурайда померяются силами местный «Аль-Таавун» и «Аль-Хиляль». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

В отличие от других сильнейших команд страны, «Аль-Таавун» не стал усиливать состав знаменитыми футболистами. Клуб решил придерживаться старого курса развития, делая ставку на местных игроков. Выступающих за него легионеров можно по пальцам сосчитать, и они малоизвестны.

Несмотря на относительно скромные ресурсы, команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Про-Лиги. Её беспроигрышная серия в первенстве насчитывает шесть матчей. Отрыв от идущего следом «Аль-Иттихада» составляет одно очко.

Отличительной особенностью клуба из Бурайды является хорошо организованная игра при обороне. В 29 встречах в чемпионате Саудовской Аравии он пропустил только 31 гол. Единственное — иногда подопечные Периклеса Шамуски так увлекаются защитой, что забывают про то, что забивать тоже нужно.

Так случилось и в двух последних очных встречах. Сначала «Аль-Таавун» уступил в Про-Лиге со счётом 0:2, а затем в матче 1/4 финала Кубка Короля — 0:3. В обеих играх отметился результативными действиями Малком. Он отдал передачу, которую превратил в гол Александр Митрович, и отличился сам с паса соотечественника Майкла.

В 26 встречах в чемпионате Саудовской Аравии бывший футболист «Зенита» забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. Совсем недавно на фоне двух поражений петербуржцев о нём вспоминал экс-игрок сборной России Игорь Семшов.

Он отметил, что атака «Зенита» ухудшилась из-за того, что теперь у команды нет футболиста с креативом и набором индивидуальных качеств Малкома. Семшов подчеркнул, что бразильский нападающий может в одиночку решить исход матча. Это абсолютная правда.

Что же такого есть у Малкома, чем не обладают другие футболисты? Ну, во-первых, конечно же, техника. Он лучше многих других в таких аспектах, как контроль мяча, пасы, видение поля и удары. Во-вторых, у бразильца здорово развито голевое чутьё. Он всегда знает, как лучше открыться, выбрать позицию, забить самому или отдать результативную передачу.

Малком сыграл немалую роль в том, что «лидеры» не проигрывали 34 матча подряд, стали обладателями Суперкубка Саудовской Аравии, вышли в финал Кубка Короля и вот-вот досрочно выиграют Про-Лигу. Отрыв от идущего следом «Аль-Насра» составляет девять очков, но у подопечных Жорже Жезуша есть ещё игра в запасе.

Поставить на то, что «Аль-Хиляль» победит «Аль-Таавун» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Встреча состоится в Бурайде. Дома «Аль-Таавун» весьма опасен. На своём поле он проиграл только 4 из 14 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, а также три раза сыграл вничью. За этот период времени клуб забил 26 мячей, а пропустил 16.

У «лидеров» оборона функционирует ещё лучше. В 28 встречах в Про-Лиге они пропустили только 18 мячей — меньше всех. И в этом тоже есть определённая заслуга Малкома. Он создаёт такие условия, что команда из Эр-Рияда очень редко теряет мяч, доминирует и буквально сминает соперников.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Таавун» — «Аль-Хиляль» 3 мая 2024 года

«Аль-Таавун» — очень неудобный соперник. У него не так много ресурсов, но клуб грамотно защищается, мало пропускает и практически всегда набирает очки во встречах с середняками и аутсайдерами. Однако «Аль-Хиляль» — это совсем иной уровень. «Лидеры» обыгрывают всех без разбора. Вполне вероятно, они без проблем одержат победу.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.95.