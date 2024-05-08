«Ванкувер» — «Эдмонтон», первый матч. Макдэвид мчит на полном ходу

Как совладать с такой атакой?

9 мая состоится матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Ойлерз» можно за 2.20, а шансы «Кэнакс» оценили коэффициентом 2.66. Ничья в основное время доступна за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» 9 мая 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Ванкувер» — «Эдмонтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.77. Шансы «Кэнакс» выиграть матч оценили в 2.09.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Ванкувер» — «Эдмонтон» (09.05.2024)

Кубок Стэнли набрал обороты. 9 мая в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Ванкувер Кэнакс» будет принимать «Эдмонтон Ойлерз» на «Роджерс-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 5:00 мск.

«Ванкувер» не без труда прошёл «Нэшвилл», одержав победу в серии со счётом 4-2. Команды оказались примерно равны по силам. В итоге у «Кэнакс» оказались крепче нервы и дисциплинированнее хоккеисты, что в конечном итоге и принесло им успех.

При этом необходимо отметить трудности, с которыми столкнулся тренерский штаб «Ванкувера». Главный тренер Рик Токкет был вынужден рассчитывать на третьего вратаря команды Артура Шилова после травм основных голкиперов. Латвиец не подвёл и даже оформил шат-аут в решающем матче серии (1:0).

Только возникают большие сомнения в стабильности Шилова, поскольку он не обладает опытом игры в плей-офф, а выдал отличный матч за счёт куража. Но эмоциональный подъём вряд ли продлится долго.

Стоит отметить отличную игру в серии с «Нэшвиллом» защитника «Ванкувера» Никиты Задорова. Россиянин надёжен в обороне, а также отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Илья Михеев пока нестабилен и не слишком активен в нападении. Да и в целом схема Рика Токкета не нацелена на большое количество голов.

«Ойлерз» в плей-офф играют здорово в нападении, особенно стараются лидеры. Коннор Макдэвид набрал 12 (1+11) очков по системе «гол+пас», а Леон Драйзайтль к пяти заброшенным шайбам добавил столько же результативных передач.

Именно их результативная игра помогла победить в серии плей-офф довольно сильный «Лос-Анджелес» со счётом 4-1. Капитан «Ойлерз» стал более расчётливым при реализации большинства, и этот фактор стал ключевым. «Эдмонтон» наказывал соперника заброшенной шайбой практически за каждое второе удаление.

Наставник «Эдмонтона» Крис Ноблох сместил акцент в сторону атаки, справедливо рассчитывая на мощное нападение. Ошибки в обороне у команды бывают, и довольно часто, но за счёт высокой результативности «Ойлерз» удаётся обрести баланс.

«Эдмонтон» предпочитает активно атаковать и постоянно оказывать давление на оборону соперника. Хотя «Ванкувер» и неплохо защищался в серии с «Нэшвиллом», выдержать мощный накат Макдэвида и Драйзайтля вряд ли сумеет. Мы предполагаем, что «Ойлерз» выиграют с форой (-1.5) за 2.64.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Ванкувер» — «Эдмонтон» 9 мая 2024 года

«Ойлерз» сумеют раскусить оборонительную схему «Ванкувера», которой будет сложно удержать разыгравшихся Макдэвида и Драйзайтля. Кроме того, проблемы с вратарями у «Ванкувера» могут оказаться фатальными. Поверим в победу «Эдмонтона» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Эдмонтона» с форой (-1.5) за 2.64.