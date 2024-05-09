«Даллас» — «Колорадо», второй матч. Ничушкину без разницы, кому забивать

Будь это «Виннипег, или «Старз», Валерий всегда в отличной форме.

10 мая состоится второй матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Даллас» — «Колорадо». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Эвеланш» оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 10 мая 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Даллас» — «Колорадо» (10.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартовал второй раунд плей-офф. 10 мая состоятся два матча 1/4 финала Кубка Стэнли. В самом позднем из них на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» померяются силами «Даллас» и «Колорадо». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

Первый матч порадовал изобилием событий и моментов. Как и полагается хозяину, «Даллас» начал очень уверенно. Ко второму периоду «лавины» подходили со счётом 0:3. Хотелось бы узнать, что Джаред Беднар сказал подопечным в перерыве. Они совершили нереальный камбэк и вырвали победу в овертайме.

Перевернули игру лидеры «Колорадо» — Кейл Макар, Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Валерий Ничушкин. Россиянин записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу. Он стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, забившим в каждом из шести первых матчей плей-офф.

По ходу сезона Ничушкин столкнулся с серьёзными проблемами. Он прошёл Программу помощи хоккеистам НХЛ. Команда отреагировала на это просто изумительно. Она поддержала россиянина хорошими результатами в регулярном чемпионате, а также радушно встретила его возвращение в состав.

Неудивительно, что трудолюбивый Ничушкин моментально набрал выдающуюся форму. Волевая победа в первом гостевом матче с «Далласом» должна дать ему и другим хоккеистам «Колорадо» ещё больше воодушевления. У команды всё получается, особенно в нападении.

В 82 матчах в регулярном чемпионате и шести встречах в плей-офф «Эвеланш» забросили целых 336 шайб — это лучший показатель в лиге. Даже без Валерия Ничушкина «лавины» справлялись весьма неплохо. Стабильно разницу делали ранее упомянутые Кейл Макар, Натан Маккиннон и Микко Рантанен.

«Даллас» многие считают главным претендентом на победу в Кубке Стэнли. Он действительно смотрится грозно. У «Старз» отлично сбалансирован состав. У них много мастеров, обладающих богатым опытом выступлений в плей-офф, и в то же время созрел ряд молодых талантов, способных взять игру на себя.

На предыдущей стадии «Даллас» обыграл победителя минувшего розыгрыша Кубка Стэнли — «Вегас». Плохо только, что серия затянулась до семи матчей. «Старз» пришлось потратить немало сил для выхода во второй раунд плей-офф. Поражение в первом матче с «Колорадо» может нанести серьёзный удар по их душевному состоянию.

Эмоции могут захлестнуть «Даллас» во втором матче, и это чревато последствиями. В первой встрече «Старз» получили три двухминутных удаления. Казалось бы, не так уж и много, но «Эвеланш» этого оказалось более чем достаточно. Они реализовали два большинства из трёх. В неравных составах с «Колорадо» тягаться сложно.

Так или иначе, «Старз» нужно срочно сравнивать счёт в серии. Как бы сильно команда ни устала, необходимо выложиться на полную, потому что с 0-2 отыграться будет уже очень сложно. Поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Слабости у «лавин» всё же есть. Самая важная — это вратарская бригада. Время от времени Александр Георгиев выдаёт классные выступления, но часто он пропускает совсем не обязательные шайбы. В 82 встречах в регулярном чемпионате подопечные Беднара пропустили 254 шайбы, а в шести играх в плей-офф — 18.

У «Старз» с результативностью дела обстоят ненамного хуже, чем у «Эвеланш». В 82 встречах в регулярном чемпионате НХЛ они забили 298 голов, пропустили — 234. В четырёх из пяти последних очных встреч команды на двоих забрасывали не менее семи шайб. Ещё одну «Колорадо» дома выиграл со счётом 5:1.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 10 мая 2024 года

В победу «Далласа» верится чуть больше. Ему кровь из носу нужно выиграть. Однако списывать со счетов «Колорадо» точно не стоит. Его лидеры пребывают в прекрасном тонусе. В совокупности с результативностью команд на дистанции и историей очных встреч это предвосхищает изобилие голов.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.