«Алавес» — «Жирона». Артём Довбик приблизит Хави к увольнению

Информаторы утверждают, что если тренер «Барселоны» не финиширует на втором месте, то будет отправлен в отставку.

10 мая состоится матч 35-го тура Примеры «Алавес» — «Жирона». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.02. Шансы «славных» оценили в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Алавес» — «Жирона» 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Алавес» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют «славные», сыграет коэффициент 1.45. Гол бело-красных доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Жирона» (10.05.2024)

«Жирона» продолжит бороться за второе место в таблице чемпионата Испании 10 мая, когда отправится на стадион «Мендисорроса», чтобы сыграть с «Алавесом» в матче 35-го тура. Начало встречи – в 22:00 мск. Будет интересно!

В прошлом сезоне «славные» добились возвращения в Примеру. Обычно руководство ставит задачу таким командам на следующий розыгрыш – просто избежать зоны понижения. «Алавесу» удалось справиться с этим. Клуб занимает 11-е место и уже точно завершит сезон в середине турнирной таблицы.

Сине-белые одержали победы в 11 из 34 встреч. Но потерпели 15 поражений – немало. Подопечные Луиса Гарсии Пласы подойдут к игре 35-го тура в отличной форме и с трёхматчевой победной серией. «Славные» выиграли у «Атлетико» (2:0), «Сельты» (3:0) и «Валенсии» (1:0). Впечатляет, что за это время команда не пропустила даже гола.

Так сложилось, что календарь на последнем отрезке сезона у «Алавеса» непростой. Сразу после игры с «Жироной» его ждёт встреча с «Реалом». Почему бы не подпортить лидерам статистику? «Жирона» будет стремиться к победе. Пусть она уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов благодаря победе в каталонском дерби с «Барселоной» (4:2), но есть повод насолить соседям.

Подопечные Анхеля Мичела занимают второе место в таблице Примеры, опережая команду Хави на одно очко. Хотелось бы, чтобы исторический сезон бело-красные завершили с серебряными медалями. Но для этого необходимо выигрывать каждую следующую встречу. Хотя ещё когда «Жирона» возглавляла таблицу, тренер неоднократно повторял, что цель одна – попадание в Лигу чемпионов. Остальное не так важно. Он просто скромничает.

Бело-красные тоже подходят к игре 35-го тура с трёхматчевой победной серией. Кроме «Барселоны», они выиграли у «Кадиса» (4:1) и «Лас-Пальмаса» (2:0). Наконец-то вернулся к игре Артём Довбик. Украинец забивал минимум гол в каждом из пяти последних матчей. Если продолжит в том же духе, то завершит сезон в роли лучшего бомбардира Примеры. На его счету 20 голов, а Беллингем забил 18.

Во встрече первого круга «Жирона» разгромила «Алавес» со счётом 3:0. Она будет стремиться повторить этот результат. Может даже случиться такое, что команда Анхеля Мичела уволит Хави. AS информирует, что тренеру сине-гранатовых поставили ультиматум – завершить сезон на второй строчке. Если этого не произойдёт, то его могут уволить. Насколько это серьёзно – неизвестно. Но исключать подобное развитие событий не станем.

Мы считаем, что белая полоса «Алавеса» должна прерваться. Бело-красные заслужили второе место, а Довбик — награду за лучшего бомбардира Примеры. «Жирона» выжмет из себя все соки и одержит победу с коэффициентом 2.02.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура Примеры «Алавес» — «Жирона» 10 мая 2024 года

Обе команды подходят к очной встрече с трёхматчевой победной серией. Вероятнее всего, у «Алавеса» она прервётся. «Славные» очень хороший середняк, способный доставить немало хлопот лидерам. Но у «Жироны» присутствует мотивация закончить сезон на втором месте. Да и Артём Довбик наверняка не собирается упускать удачу. Ему хочется остаться лучшим бомбардиром. Мы считаем, что бело-красные выиграют. Пусть и будет нелегко.

Ставка: победа «Жироны» за 2.02.