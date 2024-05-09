«Аугсбург» — «Штутгарт». Ещё одна головная боль «Баварии»

10 мая состоится матч 33-го тура Бундеслиги «Аугсбург» – «Штутгарт». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «швабов» можно с коэффициентом 1.85. Шансы «фуггеров» оценили в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аугсбург» — «Штутгарт» 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Аугсбург» – «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют «фуггеры», сыграет коэффициент 1.30. Гол «швабов» доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Штутгарт» (10.05.2024)

10 мая «Штутгарт» отправляется на «ББК-Арену», чтобы встретиться с «Аугсбургом» в матче 33-го тура Бундеслиги. Начало игры – в 21:30 мск. «Фуггеры» желают подняться в топ-7 турнирной таблицы, чтобы рассчитывать на еврокубки. «Швабы» борются за вторую строчку первенства.

Подопечные Йесса Торупа благодаря его грамотному руководству этот сезон провели гораздо лучше, чем минувший. Совсем недавно и вовсе казалось, что никаких проблем с выходом в Лигу Европы у «Аугсбурга» не возникнет. Однако эти надежды были разбиты. Причина – невнятная игра и, как следствие, четыре поражения в пяти последних встречах.

В минувшем матче «фуггеры» разгромно проиграли дортмундской «Боруссии» со счётом 1:5. Хотя феноменальная игра «шмелей» вряд ли кого-то сможет удивить. Причём четыре мяча подопечные Йесса Торупа пропустили уже в первом тайме. В нём же отыграли один гол.

Поражение привело к тому, что «Аугсбург» спустился на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От зоны еврокубков его отделяют два очка. Шансы ещё остаются. Только придётся рассчитывать на ошибки «Фрайбурга» и «Хоффенхайма». Но если они проведут заключительный отрезок с победами, то все надежды рухнут.

Первое препятствие встанет перед «фуггерами» уже в матче со «Штутгартом», который проиграл только 1 из 12 последних встреч. «Швабы» явно рассчитывают на победу в этой игре, потому что следующую они проведут с непобедимым «Байером». Лучшим вариантом будет набрать три очка во встрече с «Аугсбургом». Это проще.

«Швабы» пребывают на подъёме. Они проводят великолепный сезон, достигли новых высот и занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет всего два очка. У клуба ещё есть хорошие шансы выиграть серебро. Подопечные Себастьяна Хёнеса будут в отличном настроении после победы в минувшем матче с «Баварией» со счётом 3:1.

Леонидас Стергиу открыл счёт в игре, но Гарри Кейн сравнял его в первом тайме, реализовав пенальти. Дело шло к ничьей, однако тренер перевернул ход встречи, выпустив на замену Чон У Ёна и Силаса Мвумпу. Оба забили по мячу и решили исход игры. Заметен характер «Штутгарта». Он решил свои задачи с выходом в Лигу чемпионов, но на этом не останавливается.

А ведь в прошлом сезоне «швабы» переживали плохие времена. Сохранить прописку в Бундеслиге им удалось только благодаря победе в стыковых матчах. Глядя на их выступление в текущем розыгрыше первенства, в подобное не хочется верить. Кстати, в параллельном матче «Баварии» предстоит играть с «Вольфсбургом» после вылета из Лиги чемпионов. Настроение у футболистов ужасное.

Поэтому у «Штутгарта» точно есть шансы подняться на второе место в случае победы. К тому же «швабы» не проигрывают «фуггерам» четыре последние очные встречи. Три из них завершились поражениями «Аугсбурга». Плюс у Йесса Торупа достаточно травмированных футболистов. Но важнее в составе главная атакующая сила команды – Эрмедин Демирович.

Команду Себастьяна Хёнеса он вряд ли чем-то удивит. У неё есть Серу Гирасси, забивший в этом сезоне 25 голов и сделавший два результативных паса. В прекрасной форме находится и Дениз Ундав. На его счету в этом розыгрыше 18 мячей и девять голевых передач. Поэтому не будем изобретать велосипед и выберем в качестве ставки победу «Штутгарта» с коэффициентом 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Аугсбург» — «Штутгарт» 10 мая 2024 года

В Бундеслиге не только «Байер» стал открытием, хотя, несомненно, он главная сенсация, но есть ещё и «Штутгарт». «Швабы» достигли больших высот и планируют завершить сезон на втором месте. Для этого нужно побеждать в каждом оставшемся матче. «Аугсбург» — удобная мишень. Команда ощущает большое давление, пробивается в топ-7, но времени ей не хватает. Как и хороших результатов. Поэтому наша ставка будет на победу команды Хёнеса.

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.85.