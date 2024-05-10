Франция — Казахстан. Стефан Да Коста и Никита Михайлис превознесут КХЛ

11 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Франция — Казахстан. Начало игры — в 13:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.30. Шансы казахстанцев оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Казахстан 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Франция — Казахстан не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.90.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Франция — Казахстан (11.05.2024)

Стартовал чемпионат мира по хоккею, а значит, нас ждёт много интересного. 11 мая на «Остравар-Арене» пройдёт матч группового этапа турнира между Францией и Казахстаном. Начало встречи – в 13:20 мск.

«Мушкетёры» за последние годы сильно прогрессировали в хоккее. Конечно, им ещё далеко до такого уровня, на который вышла сборная Германии. Но результат, который показывают французы, вполне неплох. При этом в их составе известных игроков можно пересчитать по пальцам.

Самое интересное, что с горем пополам местной федерации удалось протолкнуть в состав на ЧМ-2024 хоккеиста из КХЛ. Речь, конечно же, о Стефане Да Косте, выступающем за «Автомобилист». Он станет единственным представителем КХЛ вне сборной Казахстана, который сыграет на чемпионате мира в Чехии.

Судя по товарищеским матчам, нападающий екатеринбургской команды сыграет в первом звене. Ему предложена роль лидера большинства атак. В двух товарищеских встречах с Германией он забросил только одну шайбу. По ходу турнира Стефан обязательно прибавит. Ему просто нужно время.

В целом товарищеские встречи перед стартом ЧМ-2024 сборная Франции провела плохо. Она выиграла только три из восьми матчей. Победили «мушкетёры» Италию (4:2), Словению (2:1 ОТ) и Германию (5:3). Сложно сказать, на что могут рассчитывать «синие». В их составе, кроме Да Косты, выделить некого.

Будет интересно посмотреть на сборную Казахстана в действии. Она собрана практически полностью из хоккеистов КХЛ. По традиции бо́льшая часть игроков была вызвана из «Барыса». Но также в составе Галыма Мамбеталиева нашлось место для трёх обладателей Кубка Гагарина. Среди них Никита Михайлис, Максим Мухаметов и Валерий Орехов. Их опыт обязательно пригодится.

В этом году сборная Казахстана провела только три товарищеских матча. В двух она проиграла «России 25» (0:1) и «Беларуси» (4:5 ОТ). Победили подопечные Мамбеталиева только Великобританию со счётом 5:2. Михайлис в последней встрече оформил хет-трик. Вот бы его настрой сохранился до игры с французами.

Когда сборные последний раз встречались на чемпионате мира, выиграли «мушкетёры», но со скромным счётом 2:1. Причём победа стала волевой. Долго казахстанцы держались, но в середине третьего периода позволили сопернику сравнять счёт. Затем допустили ошибку, удалились, и Франция забросила победную шайбу в большинстве.

Будет ли что-то похожее? Вряд ли. У игры есть хорошие шансы получиться результативной. Нам больше симпатизирует ставка на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы с коэффициентом 1.65.

Прогноз и ставки на матч Франция — Казахстан 11 мая 2024 года

Вся надежда в этой встрече на представителей КХЛ. Французы явно рассчитывают на опыт и профессиональные качестве Стефана Да Косты, а казахстанцы собрали заявку из игроков «Барыса», «Металлурга» и ещё нескольких клубов. Мы считаем, что первый матч получится скомканным. Постепенно сборные войдут в ритм чемпионата мира, раскачаются, а пока допустят много ошибок. Поэтому мы предпочтём ставку на то, что обе забросят больше 1.5 шайбы.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.65.