«Наполи» — «Болонья». Хвиче стоит задуматься над переходом в «ПСЖ»

Иначе следующий сезон для Кварацхелии в составе «партенопейцев» будет не лучше этого.

11 мая состоится матч 36-го тура Серии А «Наполи» – «Болонья». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «партенопейцев» можно с коэффициентом 2.15. Шансы «борзых» оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Болонья» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» – «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют «партенопейцы», сыграет коэффициент 1.20. Гол «борзых» доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Болонья» (11.05.2024)

Время никого не щадит, даже футбольные клубы. В чемпионате Италии командам осталось провести всего по три игры, а многие не решили свои задачи на сезон. В матче 36-го тура Серии А «Наполи» будет принимать «Болонью» на стадионе «Диего Армандо Марадона».

В последней встрече «партенопейцы» вновь не смогли одержать победу, хотя были очень близки к этому. Они вели со счётом 1:0 благодаря голу Осимхена, но «Удинезе» сравнял цифры на табло на последних минутах. Таким образом, безвыигрышная серия «Наполи» насчитывает уже четыре матча.

В первую очередь у Франческо Кальцоны так и не получилось наладить дела с обороной. Неаполитанцы пропускают минимум гол в 14 последних играх первенства. На этом отрезке много ничейных результатов, что указывает на нестабильность и отсутствие выдержки у футболистов. Подумать только – ведь это чемпион минувшего сезона.

Правда, от той команды почти ничего не осталось, кроме самих игроков. «Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от «Лацио» на пять очков. Шансы подняться выше есть, но они призрачные. Потенциально «партенопейцы» могут набрать девять очков в оставшихся матчах, но нужно ждать, что конкуренты начнут терпеть поражения.

Ещё хуже тот факт, что неаполитанцы и вовсе могут не удержаться даже на восьмом месте. Они опережают «Фиорентину» на одно очко и на четыре – «Торино». Любое поражение может оставить «Наполи» без еврокубков на следующий сезон. Сначала показалось, что Франческо Кальцона тот человек. Но это был временный эффект. Он ничуть не лучше своих предшественников.

Другое дело Тьяго Мотта — тренер «Болоньи». Мало кто ожидал, что эта команда сможет оказаться в таблице выше бывшего обладателя скудетто. Как оказалось, прогресс «борзых» должен был произойти. Они занимают четвёртое место, но пока не гарантировали участие в Лиге чемпионов.

Последнее время «борзые» всё чаще заканчивают матчи вничью. Возможно, сказывается усталость. Ничья во встрече минувшего тура с «Торино» (0:0) стала четвёртой в последних пяти играх. Причём три из этих матчей завершились со счётом 0:0. С одной стороны, хочется поругать «Болонью» за отсутствие голов и остроты, а с другой — можно похвалить команду за отлично организованную оборону.

Жозе Моуринью мог бы гордиться такой крепостью в защите. Он часто вдохновлял Тьяго Мотту во время игровой карьеры. Основой прогресса «борзых» стала как раз надёжная оборона. «Болонья» пропустила в этом сезоне Серии А только 27 голов. Столько же у «Ювентуса», а ещё меньше — у «Интера».

Подопечные Тьяго Мотты не проигрывают семь последних встреч. За это время они одержали три победы – в играх с «Эмполи» (1:0), «Салернитаной» (3:0) и «Ромой» (3:1). У «Болоньи» есть шанс досрочно оформить выход в Лигу чемпионов. Для этого нужно выиграть у «Наполи», но «волки» должны уступить «Аталанте» в параллельной встрече. В таком случае за два тура до конца сезона дистанция между клубами увеличится до семи очков.

Помешать «Наполи» могут травмы. Джакомо Распадори и Пётр Зелиньски давно отсутствуют из-за повреждений. Они ещё не готовы выйти на поле. Небольшая травма бедра есть у Хвичи Кварацхелии. Пока точной информации о том, насколько она серьёзная, нет. Зато хватает слухов о будущем грузина. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис назвал сумму, за которую готов продать полузащитника – € 120-130 млн.

Лучше бы Хвиче подумать. Если «Наполи» не будет играть в еврокубках, то ему выгоднее присмотреть себе новое место работы. Судя по слухам, окружение грузина провело встречу с представителями «ПСЖ». Как бы там ни было, нам слабо верится, что кто-то может спасти «партенопейцев» в этом сезоне. Наиболее предпочтительно выглядит ставка на «обе забьют» и «Болонья» не проиграет за 2.60.

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Наполи» — «Болонья» 11 мая 2024 года

«Партенопейцы» стараются выбраться за счёт отличной игры в атаке Осимхена, но в защите царит хаос. В последнем матче они были близки к победе, но не выдержали последних минут и пропустили ненужный гол от «Удинезе». «Борзые» — совсем другое дело. Их беспроигрышная серия насчитывает семь встреч, и они пример для «Наполи» в обороне. Но Осимхен должен найти хотя бы одну лазейку, чтобы помочь забить гол. Жаль, что даже этого будет недостаточно.

Ставка: обе забьют и «Болонья» не проиграет за 2.60.