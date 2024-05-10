«Бостон» — «Флорида», третий матч. Тарасенко может воспользоваться случаем

11 мая состоится третий матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «Брюинз» оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бостон» — «Флорида» 11 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бостон» — «Флорида» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.58. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.60.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Бостон» — «Флорида» (11.05.2024)

11 мая «Флорида» встретится с «Бостоном» на арене «Ти-Ди Гарден» в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ. Пока между командами счёт равный – 1-1. Поэтому обе будут стремиться выйти вперёд, завладев преимуществом.

В последней встрече «Пантерз» крупно выиграли у «Брюинз» со счётом 6:1, что стало неожиданностью. Бесспорно, подопечные Пола Мориса очень сильные и организованные, но побеждать с такой разницей в четвертьфинале – удивительно. Причём «Бостон» вёл после первого периода. Дальше преимущество захватила «Флорида».

Александр Барков забросил две шайбы и отдал столько же голевых пасов. Сэм Райнхарт сделал четыре результативные передачи, а Брэндон Монтур забил гол и сделал два точных паса. Отличный матч провёл Сергей Бобровский, пропустив лишь одну шайбу. Хотя соперник не так часто создавал опасные моменты у ворот. Он был скован и поражён скоростью «Флориды».

«Пантерз» достойно ответили «мишкам» на разгромное поражение в первой игре серии со счётом 1:5. Теперь важно не потерять эту спортивную злость и выместить её на сопернике в очередной встрече. Странно, что не отметился результативным действием Мэттью Ткачук, зато заработал 15 штрафных минут и подрался с Давидом Пастрняком. Американец уложил чеха на лёд.

Зато проснулся Барков и продолжает радовать классными выступлениями. В этом плей-офф Александр забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых пасов. Даже не сомневаемся, что с каждым очередным матчем он будет играть ещё лучше. Густав Форслинг и Сэм Райнхарт всегда готовы поддержать атаки.

У «Флориды» настолько слаженно и надёжно действовала защита в минувшей встрече, что «Бостон» нанёс только 15 бросков. А вот в нападении «Пантерз» были просто неудержимы. Они бросали по воротам очень часто, буквально ставя в тупик «мишек». В итоге подопечные Пола Мориса нанесли 33 броска по воротам.

«Брюинз» развалились после первого периода второго матча серии. У них перестало получаться абсолютно всё. Вряд ли Джим Монтгомери был готов к этому. У тренера вполне хороший состав. Брэд Маршан забросил три шайбы и отдал семь голевых пасов в плей-офф. Он должен стараться чаще выводить своих одноклубников на ударные позиции.

Стоит ожидать активности от игрока «Бостона» Пастрняка. В регулярке чех набрал 110 (47+63) очков по системе «гол+пас». В плей-офф нападающий пока не так активен – три гола и три результативные передачи. В минувшей встрече, кроме драки с Ткачуком, о нём почти нечего рассказать.

Защита «Бостона» впервые так сильно посыпалась. На протяжении регулярного сезона и матчей минувшего раунда плей-офф оборона выглядела надёжной. До второй встречи с «Флоридой» в Кубке Стэнли «Брюинз» пропускали пять шайб в конце марта от «Тампа-Бэй». Но шесть голов – такое трудно вспомнить.

Кажется, команды подхватили новый ритм. Мы считаем, что третья игра получится такой же результативной, но предугадать победителя практически невозможно. «Бостон» возвращается на домашнюю арену. Он получит дополнительный заряд энергии. «Флорида» на кураже после крупной победы, но насколько долго хватит эмоционального фона? Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Бостон» — «Флорида» 11 мая 2024 года

Быть может, наконец-то повезёт даже Владимиру Тарасенко, у которого только три результативных действия в этом плей-офф. Сначала «Пантерз» были вне себя от разгромного поражения, затем уже «Брюинз» оказались крайне недовольны, проиграв крупно. Что нас ждёт в третьей встрече? Накал страстей, заряженные нападающие и жажда победы. Мы считаем, что сможем увидеть минимум шесть голов.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.95.