«Орландо Сити» — «Интер Майами». Месси и Суарес держат в страхе МЛС

На двоих звёздные нападающие забили уже 20 голов в турнире. Их не остановить.

16 мая состоится матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 2.20. Успех «львов» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» 16 мая 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Орландо Сити» — «Интер Майами» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.46.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» (16.05.2024)

16 мая состоится множество матчей МЛС. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Эксплория» померяются силами местный «Орландо Сити» и клуб Дэвида Бекхэма — «Интер Майами». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

«Орландо Сити» был основан в 2013 году и ещё не завершил процесс становления. Он пытается обрести качественный вид с Оскаром Парехой на тренерском мостике. Прошлый сезон команда провела, по собственным меркам, неплохо. Она дошла до 1/4 финала плей-офф МЛС.

В этом сезоне Пареха столкнулся с новыми трудностями. Зимой состав «львов» подвергся коррекции. Клуб избавился от ненужных футболистов, и приобрёл ряд новичков. Ему удалось подписать выступавшего за «Аталанту» техничного колумбийского нападающего Луиса Мурьеля.

Колумбиец относится к числу тех футболистов, которые к 30 теряют большую часть лучших индивидуальных качеств. Форварду 33 года, и он всё реже радует результативностью. Луис принял участие в 10 из 11 встреч текущего розыгрыша МЛС, в которых забил всего лишь два мяча.

За этот период времени «львы» победили только середняков — «Остин» (2:0), «Ди-Си Юнайтед» (3:2) и «Филадельфию Юнион» (3:2). Также они два раза сыграли вничью. «Орландо Сити» расположился на 11-й строчке в таблице Восточной конференции. Наверняка у команды было больше ожиданий от трансфера Мурьеля.

«Интер Майами» чувствует себя гораздо лучше, хотя был основан позднее клуба из Орландо — в 2018 году. Он возглавляет турнирную таблицу МЛС. Команда Дэвида Бекхэма проиграла только 2 из 13 матчей в первенстве, а также три раза сыграла вничью. Есть основания полагать, что в ближайшем будущем она станет ещё стабильнее.

В последних пяти встречах в МЛС подопечные Херардо Мартино победили «Спортинг Канзас-Сити» (3:2), «Нэшвилл» (3:1), «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1), «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2) и «Клёб де Фут Монреаль» (3:2). Лионель Месси и Луис Суарес разрывают лигу.

Знаменитый аргентинец пропустил несколько туров в начале сезона, но после возвращения в состав «цапель» принялся деклассировать соперников. В девяти играх в МЛС он забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. Месси стал первым футболистом в ХХI веке, добравшимся до отметки 1250 (839+411) очков по системе «гол+пас». Для этого ему потребовалось 1080 матчей.

Солидную часть пасов Месси превратил в голы Суарес. В 12 встречах в МЛС уругваец забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Связка нападающих возвращает во времена, когда они вместе выступали в составе «Барселоны». Взаимопонимание между Лионелем и Луисом никуда не исчезло.

Понятно, что уровень чемпионата невелик, и поэтому нападающие чувствуют себя, можно сказать, как взрослые в песочнице. Тем не менее у Херардо Мартино очень хорошо получается настраивать подопечных, в частности аргентинца и уругвайца, так, чтобы никакой недооценки соперников не было.

Поставить на то, что «Интер Майами» одержит победу в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. В матче последнего тура МЛС с «Клёб де Фут Монреаль» Месси не отметился полезными действиями. Прервалась его 11-матчевая результативная серия.

Вероятность того, что это отразится на эмоциональном состоянии аргентинца, нулевая. Команда побеждает, возглавляет турнирную таблицу первенства, и у неё всё получается. Поводов для переживаний ровным счётом никаких нет. Месси пора начинать новую результативную серию.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Орландо Сити» — «Интер Майами» 16 мая 2024 года

«Орландо Сити» пока ещё не до конца привык к пережитым зимой переменам. Его преследуют поражения и большое количество пропущенных мячей. «Интер Майами», в свою очередь, начал побеждать всех без разбору и очень много забивать. Месси и Суарес выдвинулись в поход за трофеем. Пока что они не замечают никаких преград. Мы считаем, что «цапли» выиграют.

Ставка: победа «Интер Майами» за 2.20.