«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Первым делом футбол, а отпуск подождёт

22 мая состоится товарищеский матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм». Начало игры — в 12:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 2.50. Шансы «шпор» оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 22 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют «сороки», сыграет коэффициент 1.18. Гол «шпор» доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.38.

Анализ и прогноз на матч «Ньюкасл Юнайтед» – «Тоттенхэм» (22.05.2024)

Только завершился сезон АПЛ, а 22 мая «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» проведут свой первый товарищеский матч предсезонной подготовки. Встреча состоится на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд». Начало игры – не ранее 12:45 мск.

Интересно, что большинство футболистов просто наслаждаются заслуженным отдыхом, но только не игроки этих двух клубов. Они решили моментально приступить к предсезонной подготовке и полетели в Австралию. Многие болельщики недовольны данным решением. Впрочем, и внутри команд есть те, кому не нравится данная затея.

Среди таковых защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер и главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу. Они высказались, что после такого долгого и изнурительного сезона столь дальняя поездка приходится не к месту. Даже наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не остался в стороне. В преддверии подготовки к Евро-2024 ему не понравилась идея с товарищеским матчем в Австралии. Ему нужны футболисты, находящиеся в тонусе, а не измученные плотным графиком.

Финансовая выгода и возможность увеличить количество болельщиков в другой стране оказались для руководства на первом месте. «Тоттенхэм» вернётся в Лондон после этой встречи, а вот «Ньюкасл» останется и проведёт ещё как минимум одну игру.

Подопечные Эдди Хау завершили сезон в АПЛ победой в матче с «Брентфордом» со счётом 4:2. Жаль, но это не помогло «сорокам» взобраться на шестую строчку. Несмотря на это, у них по-прежнему есть шанс сыграть в еврокубках. Это получится в том случае, если «Ман Сити» выиграет у «МЮ» в Кубке Англии. Учитывая превосходство «горожан» над «красными дьяволами», это весьма вероятно.

«Ньюкасл» выигрывал у «Тоттенхэма» три из четырёх очных встреч. Каждая из них завершалась тоталом больше 2.5 мяча. Эти клубы проводят результативные матчи. Значит, болельщики в Мельбурне не будут разочарованы. В последней игре «сороки» победили с разгромным счётом 4:0.

Подопечные Ангелоса Постекоглу тоже завершили сезон в чемпионате Англии победой. Они выиграли у «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0. Это помогло «шпорам» гарантировать себе участие в следующем сезоне Лиги Европы. Они финишировали на пятом месте в турнирной таблице.

Как только «Тоттенхэм» отпраздновал победу, прошло несколько часов и вся команда уже летела в Мельбурн. Постекоглу возвращается домой. Он вырос в Австралии и играл за «Саут Мельбурн». В этом же клубе начиналась его тренерская карьера. Поэтому для тренера «шпор» игра с «сороками» будет важной. Его встретят как родного.

Шон Лонгстафф, Мартин Дубравка, Лорис Кариус и Сандро Тонали не попали в заявку «сорок». Александер Исак и Бруно Гимарайнс, забившие по голу в минувшей встрече с «Брентфордом», будут доступны для Эдди Хау. Значит, должно быть весело.

Намного больше отсутствующих у Ангелоса Постекоглу. В Мельбурн не полетел целый список футболистов. Среди них Кристиан Ромеро, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо, а также травмированные Ришарлисон, Дестини Удоджи, Тимо Вернер, Ив Биссума и Бен Дэвис.

Наверняка важнее присутствие Сон Хын Мина, Педро Порро, Микки ван де Вена, Родриго Бентанкура, Джеймса Мэддисона и Деяна Кулушевски. Последний оформил дубль в минувшем матче с «Шеффилд Юнайтед». Постекоглу не оставил без внимания подрастающее поколение. В Мельбурн полетели Рио Кирематен и Лео Блэк. Для них это может стать дебютом.

Тяжело судить о победителе в таких условиях. Наиболее перспективной выглядит ставка на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 1.90. У команд большой атакующий потенциал, который раскрывается в очных матчах почти на 100%. Плюс возможность проявить себя молодёжи и мотивация Постекоглу показать достойный результат на родной земле сыграют свою роль.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» 21 мая 2024 года

Нас ждёт очень интересный и наверняка результативный матч. Большинство лидеров клубов полетели на товарищескую встречу и будут готовы проявить себя, несмотря на недовольство. Постекоглу возвращается на родину, где захочет порадовать публику. Наверняка будет немало изменений в составах, чтобы дать шанс юным талантам. Плюс шесть из семи последних очных встреч завершились тоталом больше 3.5 мяча.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.