«Рейнджерс» — «Флорида», первый матч. Всё зависит от Шестёркина и Бобровского

23 мая состоится первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех клуба из Нью-Йорка оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 23 мая 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Рейнджерс» — «Флорида» (23.05.2024)

В Национальной хоккейной лиге стартует третий раунд плей-офф. 23 мая состоится первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли. На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Рейнджерс» и «Флорида». Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

У обеих команд на предыдущих стадиях турнира возникли некоторые трудности. У «Рейнджерс» проблем было поболее. Во многих аспектах «Каролина» смотрелась лучше. Огромный вклад в то, что команда из Нью-Йорка прошла в полуфинал Кубка Стэнли, внёс Игорь Шестёркин.

Голкипер совершил огромное количество сейвов. Его спасения помогли команде вырвать две победы в овертайме, которые, по сути, и стали решающими. Да, «Каролина» бросила попытку переломить ход серии, выиграв два матча. Однако отыграться с 0-3 — это слишком сложно. В шестой встрече ей не хватило хладнокровия.

Зато всё в порядке с нервами оказалось у «синерубашечников». Они отыгрались с 1:3 в последнем матче. Шестёркин совершил 33 сейва, а ещё блеснули Артемий Панарин и Крис Крайдер. Российский нападающий записал на свой счёт два голевых паса и провёл лучший матч в текущем плей-офф, а американский форвард оформил хет-трик в третьем периоде.

Подопечные Питера Лавиолетта установили ряд индивидуальных достижений. Пол Морис в преддверии предстоящей серии заявил, что у «синерубашечников» нет слабых мест. Их лидеры пребывают в шикарном тонусе и много забивают, а огрехи защиты нивелирует мастерство Шестёркина.

«Рейнджерс» великолепны, но «Флорида» ни в чём им не уступает. На предыдущих стадиях турнира она победила славящуюся чемпионским характером «Тампа-Бэй» и обладающий шикарной глубиной состава «Бостон». Пол Морис второй раз подряд может вывести своих подопечных в финал Кубка Стэнли.

У бывшего наставника «Металлурга» есть более чем достойный ответ на выдающуюся игру Игоря Шестёркина. По ходу плей-офф набрал фантастическую форму Сергей Бобровский. Голкипера только успевают нахваливать, но лестные слова никак не влияют на его феноменальную концентрацию.

Бобровский был признан второй звездой шестого матча серии с «Бостоном» (2:1). Он вышел на четвёртое место по победам в потенциально решающих встречах Кубка Стэнли. Сергей присоединился к компании Джонатана Куика, Андрея Василевского и Марка-Андре Флёри.

Отличное подспорье Бобровскому составляет Александр Барков. Недавно финн с русскими корнями получил «Селке Трофи» — приз, ежегодно вручаемый лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ. В концовке шестого матча серии с «Бостоном» при счёте 1:1 он принял на себя мощный бросок Давида Пастрняка при игре в меньшинстве.

Спасение финна вдохновило «пантер». Через полторы минуты после этого они забросили победную шайбу и закрыли серию. Барков заявил, что система игры Пола Мориса помогла выиграть «Селке Трофи». Она ориентирована на оборону, но при этом команда старается как можно чаще контролировать шайбу в чужой зоне. Александр по этому поводу сказал, что лучшая защита — это нападение.

Как бы там ни было, слишком много заброшенных шайб в предстоящем матче не ждём. Нас ждёт удивительное соперничество двух топовых голкиперов, которые обладают уникальными навыками и тащат свои команды в финал Кубка Стэнли. Они входят в топ-6 российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ.

Тотал меньше 5.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Нападение очень мощное и у «Рейнджерс», и у «Флориды». Однако главный фактор их успеха — надёжность вратарей. «Синерубашечники» в 10 матчах плей-офф пропустили только 26 шайб, а «пантеры» в 11 встречах — 27. Это лучшие показатели.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 23 мая 2024 года

Многое будет зависеть от защитников и схем игры команд. Пол Морис и Питер Лавиолетт отдают предпочтение атакующему хоккею. Мастерство нападающих даёт им право на это. Однако концентрация Бобровского и Шестёркина, скорее всего, возобладает над техникой форвардов. Вратари демонстрируют высший пилотаж и оказывают колоссальное влияние на игру.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.