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Роберто Манчини станет следующим главным тренером «Лестера», считают эксперты

24 февраля 2017, пятница. 13:54. Ставки
23 февраля стало известно, что «Лестер Сити» отправил в отставку Клаудио Раньери.

Букмекеры назвали своих кандидатов на пост главного тренера чемпиона Англии.

Если исходить из котировок, однозначным фаворитом является Роберт Манчини (1.83). Последним местом работы специалиста был миланский «Интер». В сезоне-2011/2012 Манчини стал чемпионом АПЛ во главе «Манчестер Сити».

На втором месте в букмекерских росписях с внушительным отрывом идёт Гус Хиддинк (8.00). 70-летний голландец до июля 2016 года тренировал лондонский «Челси».

Замыкают тройку Франк де Бур и Алан Пардью (по 11.00 на каждого).

Желающие также могут поставить на то, что «Лестер Сити» возглавит Яп Стам (21.00), Петер Шмейхель (41.00) или Стивен Джеррард (67.00).

См. все коэффициенты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Гус Хиддинк Роберто Манчини коэффициенты
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