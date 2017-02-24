Роберто Манчини станет следующим главным тренером «Лестера», считают эксперты

23 февраля стало известно, что «Лестер Сити» отправил в отставку Клаудио Раньери.
Букмекеры назвали своих кандидатов на пост главного тренера чемпиона Англии.
Если исходить из котировок, однозначным фаворитом является Роберт Манчини (1.83). Последним местом работы специалиста был миланский «Интер». В сезоне-2011/2012 Манчини стал чемпионом АПЛ во главе «Манчестер Сити».
На втором месте в букмекерских росписях с внушительным отрывом идёт Гус Хиддинк (8.00). 70-летний голландец до июля 2016 года тренировал лондонский «Челси».
Замыкают тройку Франк де Бур и Алан Пардью (по 11.00 на каждого).
Желающие также могут поставить на то, что «Лестер Сити» возглавит Яп Стам (21.00), Петер Шмейхель (41.00) или Стивен Джеррард (67.00).
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