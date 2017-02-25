Большинство молодых американцев — за легализацию ставок на спорт

Согласно данным сектора спортивных опросов Seton Hall, 46% из 661 опрошенного жителя США выступает за легализацию ставок на спорт. 42% — против, 12% не определились с ответом.
При этом по результатам аналогичного опроса, проведённого в 2010 году, легализацию приветствовали 39% американцев, в то время как 53% были против, сообщает CalvinAyre.
Организаторы опроса делают вывод, что молодая аудитория в большинстве своём выступает за легализацию гэмблинга. И приводят следующие данные.
В возрастной категории 18-29 лет 67% выступают за узаконивание ставок на спорт. В возрасте 30-44 лет сторонников легализации уже 48%, ещё меньше их среди опрошенных 45-59 лет (42%). А среди респондентов старше 60 лет только 30% высказываются в пользу свободных ставок на спорт.
Проведённое ранее исследование показало, что 15% граждан США хотели бы сделать ставку на Супербоул, но только в случае, если бы это было легально.
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