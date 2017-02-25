Букмекер предлагает поставить на то, что тренером «Лестера» станет Слуцкий

23 февраля стало известно, что «Лестер Сити» отправил в отставку Клаудио Раньери.
Букмекеры назвали своих кандидатов на пост главного тренера чемпиона Англии. Ирландский оператор Paddy Power включил в линию экс-наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.
Согласно котировкам, фаворитами являются Роберто Манчини и Алан Пардью (по 7.00). Следом идёт предыдущий наставник «Лестера» Найджел Пирсон (7.50).
Ниже оцениваются шансы Нила Леннона, Крэйга Шекспира (по 12.0), Франка де Бура, Гуса Хиддинка и Гари Роуэтта (по 15.0). Поставить на Слуцкого предлагают за 51.0.