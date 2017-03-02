Bwin заключил спонсорские соглашения с четырьмя клубами испанской Примеры

Букмекерская онлайн-компания bwin, помимо соглашения с «Валенсией», подписала спонсорские соглашения ещё с тремя клубами испанской Ла Лиги — мадридским «Атлетико», «Севильей» и «Вильярреалом».
Все соглашения начинают действовать с нынешнего сезона и до конца чемпионата Испании — 2017/18.
Букмекер станет официальным спонсором «Вильярреала», а также официальным партнёром по ставкам для «Севильи» и «Атлетико» и получит право на размещение промоматериалов во время домашних матчей команд, а также в их соцсетях и медиаресурсах.
Соглашение с «Валенсией» предусматривает появление рекламы bwin на стадионе, официальном сайте и в социальных сетях клуба.