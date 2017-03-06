Разработан порядок заключения соглашений между букмекерами и федерациями

Министерство спорта разработало порядок заключения соглашений между организаторами азартных игр и спортивными федерациями. Схема с условиями опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту документа за подписью министра спорта Павла Колобкова, заключив соглашение, букмекер получит право использовать символику федерации, с которой будет заключено соглашение в рекламных целях.
Букмекер обязан будет уплатить сумму целевых отчислений не позднее десяти дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчёта целевых отчислений.
Кроме того, организатор азартных игр должен представлять субъекту профессионального спорта информацию о принятых ставках в отношении спортивного соревнования, организованного субъектом профессионального спорта, выплаченных выигрышах, а также объём целевых отчислений не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчёта целевых отчислений.
Законопроект, согласно которому букмекеры будут отчислять 5 % дохода (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей) на развитие спорта, а взамен получит право рекламироваться в СМИ, сейчас проходит утверждение в органах власти РФ.