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Разработан порядок заключения соглашений между букмекерами и федерациями

6 марта 2017, понедельник. 17:33. Ставки
Министерство спорта разработало порядок заключения соглашений между организаторами азартных игр и спортивными федерациями. Схема с условиями опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа за подписью министра спорта Павла Колобкова, заключив соглашение, букмекер получит право использовать символику федерации, с которой будет заключено соглашение в рекламных целях.

Букмекер обязан будет уплатить сумму целевых отчислений не позднее десяти дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчёта целевых отчислений.

Кроме того, организатор азартных игр должен представлять субъекту профессионального спорта информацию о принятых ставках в отношении спортивного соревнования, организованного субъектом профессионального спорта, выплаченных выигрышах, а также объём целевых отчислений не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в котором возникла база расчёта целевых отчислений.

Законопроект, согласно которому букмекеры будут отчислять 5 % дохода (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей) на развитие спорта, а взамен получит право рекламироваться в СМИ, сейчас проходит утверждение в органах власти РФ.
Источник: Regulation.gov.ru Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
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