Базой 5-процентных целевых отчислений букмекеров планируют сделать доходы

Базой для пятипроцентных целевых отчислений букмекеров на поддержку и развитие спорта в России предлагается сделать доход (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей).
«Базой расчета целевых отчислений от азартных игр являются доходы, полученные в течение квартала организатором азартных игр в букмекерской конторе и (или) тотализаторе. При определении базы расчёта целевых отчислений от азартных игр под доходами признается положительная разница между суммой ставок, сделанных участниками азартных игр, на физкультурные и (или) спортивные мероприятия, по которым наступил результат азартной игры, и выплаченных им выигрышей», — говорится в проекте постановлении правительства на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
22 февраля во втором чтении Государственная Дума РФ приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».
Согласно законопроекту букмекер будет заключать контракты с теми федерациями и лигами, на соревнования которых будет принимать ставки, и перечислять по каждому соглашению целевые отчисления на развитие спорта.
«Целевые отчисления по каждому соглашению, заключённому в соответствии с настоящей статьёй, устанавливаются в размере пяти процентов от базы расчёта целевых отчислений, определяемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи в отношении использования символики, наименований спортивных мероприятий, указанных в данном соглашении, и рассчитываются самостоятельно каждым организатором азартных игр в букмекерской конторе. При этом общий объём целевых отчислений по всем заключённым организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей», — говорится в тексте законопроекта.
Позже Министерство спорта РФ определилось со структурой распределения средств, получаемых в виде целевых отчислений от букмекерских компаний.