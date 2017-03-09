На проход «Барселоны» к 85-й минуте матча с «ПСЖ» можно было поставить за 88.00

Коэффициент на выход «Барселоны» в 1/4 финала к 85-й минуте ответного матча против «ПСЖ» составлял 88.00.
Напомним, к тому моменту каталонцы выигрывали со счётом 3:1, а для выхода в следующую стадию им нужно было побеждать с разницей в пять мячей.
Встреча в итоге завершилась со счётом 6:1 в пользу «Барселоны».
Перед началом ответного матча коэффициент на проход «Барселоны» составлял 8.10, на проход «ПСЖ» — 1.10. Перед первой игрой команд, проходившей в Париже, выход «Барселоны» в четвертьфинал котировался за 1.25, «ПСЖ» — за 3.50.
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