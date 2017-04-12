БК «Фонбет» переехал на недавно отсуженный домен

Букмекерская компания «Фонбет» своим основным доменом сделала fonbet.ru. Ранее сайт компании базировался на bkfon.ru.
Права на доменное имя fonbet.ru перешли компании в марте по решению суда
После переезда сайт компании подвергся редизайну. Данные зарегистрированных ранее клиентов, совершающих интерактивные ставки, будут валидны и для нового сайта.
«Мы очень внимательно собирали обратную связь от наших клиентов, анализировали, какие разделы, новости и функционал вызывают наибольший интерес. Как итог, подготовили сайт, который, с одной стороны, стал ещё более удобным, информативным, но не перегруженным; а с другой — ещё более технологичным и стабильным.
В краткосрочной перспективе планируем расширить возможности для кастомизации, клиент сможет „настроить сайт под себя“. Основной фокус сайта — на нашем букмекерском продукте. Об этом сразу говорит главная страница, на которую мы поместили линию, лайв, самые популярные котировки на топ-события, самые крупные выигрыши, новости, трансляции и матч-центр.
Что касается самого процесса, мы продолжаем чётко следовать закону и проводим идентификацию для приема интерактивных ставок только в наших клубах. К слову, наземной сети отдано большое внимание на новом сайте. В ближайшей перспективе планируем сделать раздел о клубах ещё более информативным, добавить поиск по многим параметрам. Это позволит клиенту отыскать клуб, предоставляющий нужный ему сервис, посмотреть фото, получить чёткие дирекции по тому, где находится клуб и как выглядит входная группа», — сообщили «Чемпионату» в БК «Фонбет».