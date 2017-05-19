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Президент СРО букмекеров: встреча с вице-премьером Мутко стала переломной точкой

19 мая 2017, пятница. 15:22. Ставки

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) Дарина Денисова приняла участие в консультационном совете под руководством вице-премьера правительства России Виталия Мутко.

Денисова осталась удовлетворена итогами совещания, особо отметив желание вице-премьера помочь не только национальным спортивным федерациям в получении законодательно обязательной финансовой поддержки от букмекеров, но и самому букмекерскому бизнесу в решении актуальных индустриальных проблем.

По словам президента СРО, плюсом стало то, что на совещании под руководством Мутко присутствовали также министр спорта Павел Колобков и руководители Федеральной налоговой службы.

«Эта встреча стала, надеюсь, настоящей переломной точкой в общении власти с представителями букмекерского бизнеса, — подытожила результаты совещания Денисова. — Не может не радовать искренняя озабоченность вице-премьера самыми острыми проблемами нашей отрасли, а также его желание реально помогать развитию бизнеса».

По итогам консультационного совета у вице-премьера Мутко было принято решение провести рабочую встречу с лидерами букмекерского сообщества в Министерстве спорта. Главной целью на ней будет выработка конкретных шагов для устранения препятствий, мешающих развитию российского легального букмекерства.

Мутко приказал спортивным федерациям заключать соглашения с букмекерами
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Спонсорские контракты с букмекерами СРО букмекеров
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