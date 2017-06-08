На Sports.ru подали в суд за незаконную организацию азартных игр

Учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян сообщил «Чемпионату», что на ООО «Спортс.ру» (интернет-портал Sports.ru) им были поданы судебные иски по поводу незаконного размещения рекламы букмекерских компании, а также за незаконную организацию азартных игр.

«Во-первых, Sports.ru продолжает размещать у себя на сайте рекламу нелегальных офшорных букмекеров. Компания уже заплатила два штрафа за подобные нарушения. Третий штраф может быть в размере 500 тыс. рублей и сопровождаться блокировкой ресурса Роскомнадзором.

Во-вторых, на сайте Sports.ru размещена реклама легальных букмекеров, но тоже незаконно. Поскольку размещать рекламу букмекеров могут только спортивные СМИ. Сайт Sports.ru лицензии СМИ не имеет.

Ну и в-третьих, отдельные правонарушения Sports.ru можно классифицировать как незаконную организацию азартных игр. И по этому эпизоду также было сформировано обращение в суд. Нюансов по данному вопросу я пока раскрыть не могу", — рассказал Лалаян.

В мае 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повторно оштрафовала ООО «Sports.ru» за размещение рекламы букмекерских контор.