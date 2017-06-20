Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК, шансы России выросли

17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017. В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Букмекеры обновили линии по окончании первого тура группового этапа.



Теперь главным фаворитом турнира аналитики считают сборную Чили (3.07), следом идут Португалия (3.26) и Германия (3.50) (см. все коэффициенты).



Ниже оцениваются шансы Мексики (8.90), России (9.70, 10,3%), Австралии и Камеруна (по 50.0). Аутсайдером считается Новая Зеландия (1000.0).



Поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.85. Коэффициент на Португалию — 1.94, на Чили — 1.80, а на Мексику — 3.74.



Шансы команды Станислава Черчесова дойти до финала оценены в 4.48, ставки на выход россиян в полуфинал принимаются с коэффициентом 1.79.

Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций — 2017