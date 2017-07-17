Фанат выиграл $ 210 тыс., поставив на победу Федерера на Уимблдоне

Швейцарец Роджер Федерер накануне опередил американца Пита Сампраса и британца Уильяма Рэншоу по количеству завоёванных титулов на Уимблдоне, став единоличным лидером с восемью трофеями.

36-летний любитель тенниса по имени Джордж выиграл £ 162 тыс. (около $ 210 тыс.), поставив на победу Федерера перед началом турнира £ 50 тыс.

«Я редко делаю ставки, но если решаюсь, то очень часто выигрываю. Моя подруга думает, что я трачу слишком много времени и денег, наблюдая за теннисом. Мы смотрели финальный матч Уимблдона Федерер — Чилич на Центральном корте. Думаю, она будет рада, когда узнает, что я выиграл столько денег», — сказал Джордж.