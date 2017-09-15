«Ноттингем» отказался от украинского хоккеиста из-за подозрений в сдаче матча

Отстранённый от соревнований украинский хоккейный вратарь Эдуард Захарченко не перейдёт в «Ноттингем Пантерс». 21-летний голкипер оказался замешан в скандале с договорным матчем.



Сегодня Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отстранила Захарченко и его партнёра по сборной Украины, Владимира Вариводу, до конца расследования из-за причастности к «сдаче» матча между Украиной и Кореей на апрельском чемпионате мира в Киеве.



После этого «Ноттингем» объявил, что контракт с Захарченко не будет подписан.

«Сегодня IIHF подтвердила, что Захарченко отстранен на время расследования. Мы надеялись, что он сможет выступать за клуб в этом сезоне. После сегодняшнего подтверждения отстранения со стороны IIHF Захарченко не сможет выполнять свои контрактные обязательства», — говорится в заявлении клуба.