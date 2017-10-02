«Лига ставок» и «Леон» подтвердили получение приглашения на тендер от «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» предложил российским букмекерам поучаствовать в тендере на предмет будущего партнёрства с созданием БК. В компаниях «Леон» и «Лига ставок» подтвердили, что действительно получали подобное предложение.

«Компания предложение об участии в тендере получила», — рассказали в пресс-службе БК «Леон».



«Да, подтверждаю, было такое письмо. Дата проведения тендера пока не известна. Сейчас тендер находится на первом этапе – букмекеры готовят информацию о себе, после чего должен начаться более предметный диалог. Нам интересно принять участие в этом тендере, однако о какой-то конкретике сейчас говорить сложно, так как нет подробного описания возможного партнёрства, условий», — сообщил заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

«Матч ТВ» ищет партнёра на букмекерском рынке для открытия своей БК