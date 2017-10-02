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«Лига ставок» и «Леон» подтвердили получение приглашения на тендер от «Матч ТВ»

2 октября 2017, понедельник. 16:27 Ставки

Телеканал «Матч ТВ» предложил российским букмекерам поучаствовать в тендере на предмет будущего партнёрства с созданием БК. В компаниях «Леон» и «Лига ставок» подтвердили, что действительно получали подобное предложение.

«Компания предложение об участии в тендере получила», — рассказали в пресс-службе БК «Леон».

«Да, подтверждаю, было такое письмо. Дата проведения тендера пока не известна. Сейчас тендер находится на первом этапе – букмекеры готовят информацию о себе, после чего должен начаться более предметный диалог. Нам интересно принять участие в этом тендере, однако о какой-то конкретике сейчас говорить сложно, так как нет подробного описания возможного партнёрства, условий», — сообщил заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

«Матч ТВ» ищет партнёра на букмекерском рынке для открытия своей БК
Букмекерская контора «Матч ТВ» может получить название «МатчСтавка»
Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
Теги
БК Леон Лига Ставок Матч ТВ
Новости. Ставки
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