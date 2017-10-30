В России налог на игорный бизнес может быть увеличен в два раза

Налоговые ставки на игорный бизнес в России могут быть увеличены в два раза. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.

Согласно законопроекту № 1037957-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части уточнения особенностей исчисления сумм налога на доходы в виде выигрышей и уточнения порядка налогообложения объектов игорного бизнеса)» ко второму чтению с учётом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к принятию (Комитет ГД по бюджету и налогам), налог на игорный бизнес повысится в два раза.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ. За один процессинговый центр тотализатора операторы будут платить от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, за один процессинговый центр букмекерской конторы — от 50 тыс. до 250 тыс. рублей. За один ППС БК предусмотрен налог в размере от 10 тыс. до 14 тыс. рублей.

Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 10 ноября.