Paddy Power Betfair объявит финансовые результаты третьего квартала 1 ноября

Объединённый игорный оператор Paddy Power Betfair объявит финансовые результаты третьего квартала в среду. Это будет первый отчёт, охватывающий период с момента объявления о предстоящем уходе Бреона Коркорана с поста генерального директора.

Коркоран, который занимал должность с момента слияния Paddy Power и Betfair, будет заменён на Питера Джексона.

Инвесторы оператора услышат о последних достижениях в области интеграции систем Paddy Power и Betfair, которые рассматриваются как важный блок для будущего роста компании.