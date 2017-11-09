Полузащитник «Шахтёра» выиграл $ 15,4 тыс. в покер

Бразильский полузащитник «Шахтёра» Дентиньо занял второе место в онлайн-турнире по покеру Bounty Builder High Roller с вступительным взносом 530 долларов, который проходил в понедельник на PokerStars.



Всего в этом турнире приняли участие 315 игроков. За второе место бразильцу, выступающему под никнеймом mlk017, досталось 15 410 долларов.

В октябре лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что выиграл 500 тыс. гривен, ставя на «Шахтёр» и «Ливерпуль».

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