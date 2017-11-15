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Власти Болгарии заблокировали два «зеркала» сайта 1хBet

Ставки

Государственная комиссия по азартным играм Болгарии (SCG) заблокировала два сайта-«зеркала» 1хBet, работавших без необходимой лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно принятому решению № 1061 от 14 ноября, комиссия SCG внесла в чёрный список два новых сайта с азартными играми: 1xbet39.com и bk-1x-bet.com.

На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор заблокировал 1526 сайтов с азартными играми за первую неделю ноября.

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Более 1500 сайтов с азартными играми уже заблокировано в России в ноябре
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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