Власти Болгарии заблокировали два «зеркала» сайта 1хBet

Государственная комиссия по азартным играм Болгарии (SCG) заблокировала два сайта-«зеркала» 1хBet, работавших без необходимой лицензии. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.



Согласно принятому решению № 1061 от 14 ноября, комиссия SCG внесла в чёрный список два новых сайта с азартными играми: 1xbet39.com и bk-1x-bet.com.

На прошлой неделе стало известно, что Роскомнадзор заблокировал 1526 сайтов с азартными играми за первую неделю ноября.

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