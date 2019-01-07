«Финикс Санз» — «Шарлотт Хорнетс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Шарлотт Хорнетс», который состоится 7 января.



Ставка: индивидуальный тотал очков Кембы Уокера больше 24,5 за 2.05.



«Букмекеры выставляют примерно равные коэффициенты на участников матча, и их можно понять. Каждая команда способна задать себе вполне логичный вопрос: когда побеждать, если не сейчас? Лезть в исход опасно, данная встреча больше подойдёт любителям ставок в лайве, так как приличные рывки неизбежны, а без напряжения на последних минутах вряд ли обойдётся.



В личной статистике есть сразу несколько интересных вариантов. Самым привлекательным выбором показался тотал очков Уокера больше 24,5 за 2.05. Во-первых, Кемба уже три встречи подряд не пробивает установленную планку, хотя по сезону у него 24,7 балла, а на дистанции цифры всегда стремятся к среднему значению.



Во-вторых, встреча с «Санз» является крайне важной для «Хорнетс», лидеру придётся тащить коллектив на себе, да и вероятность напряжённой концовки может увеличить количество бросков 15 номера «Шарлотт». В-третьих, Баррего быстро осознал, что Эрнангомес не подходит по функционалу главной звезде команды и поставил в старт Бийомбо на место травмированного Зеллера. Качественные заслоны Бисмарка также нам помогут», — отметил Прокофьев.

Край пропасти заставит Уокера выдать максимум против «Финикса» Кемба наберёт от 25 очков, а Девин Букер раздаст не менее 8 передач — в «Большом куше».