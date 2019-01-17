ЦСКА — «Автомобилист»: букмекеры оценили шансы команд в главном матче дня КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Автомобилист». Начало встречи 17 января 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом ЦСКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.46. Шансы «Автомобилиста» на победу оценены коэффициентом 5.60. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 5.15.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.19, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.71. (Сделать ставку)



Коэффициент на итоговую победу ЦСКА — 1.29, а на победу «Автомобилиста» — 3.75. Наиболее вероятный счёт — 3:1 в пользу красно-синих (9.70).



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