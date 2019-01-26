«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс», который состоится 26 января.



Ставка: индивидуальный тотал Луки Дончича больше 20,5 очка за 2.08



«Связка Смит — Дончич обязана разрывать в щепки пару Джексон — Браун. Брюс пытается стать качественным ролевиком, дающим команде защиту и солидный процент из-за дуги, но пока лишь достойно обороняется, а с периметра атакует с точностью 27,6%.



Реджи — неплохой исполнитель, но не более того. Разыгрывающий «Пистонс» является яркой иллюстрацией того, во что превратится первый номер «Далласа», если остановится в развитии. За счёт баскетбольного интеллекта Луки преимущество за хозяевами.

Попробуем взять индивидуальный тотал Дончича больше 20,5 балла за приличные 2.08. Как бы ни был хорош словенец, спады бывают у всех. После серии из шести матчей, в которых молодой лидер «Маверикс» набирал 25+ очков, последовала череда из трёх провальных поединков. Лука выдал 3 из 14 с «Пэйсерс», трипл-дабл, но лишь 6 из 17 — с «Бакс» и 5 из 15 — с «Клипперс». По сезону 77-й номер «Далласа» атакует с гораздо лучшим процентом, и рано или поздно цифры должны вернуться к средним значениям».