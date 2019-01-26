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«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

«Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА
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Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс», который состоится 26 января.

Ставка: индивидуальный тотал Луки Дончича больше 20,5 очка за 2.08

«Связка Смит — Дончич обязана разрывать в щепки пару Джексон — Браун. Брюс пытается стать качественным ролевиком, дающим команде защиту и солидный процент из-за дуги, но пока лишь достойно обороняется, а с периметра атакует с точностью 27,6%.

Реджи — неплохой исполнитель, но не более того. Разыгрывающий «Пистонс» является яркой иллюстрацией того, во что превратится первый номер «Далласа», если остановится в развитии. За счёт баскетбольного интеллекта Луки преимущество за хозяевами.

Попробуем взять индивидуальный тотал Дончича больше 20,5 балла за приличные 2.08. Как бы ни был хорош словенец, спады бывают у всех. После серии из шести матчей, в которых молодой лидер «Маверикс» набирал 25+ очков, последовала череда из трёх провальных поединков. Лука выдал 3 из 14 с «Пэйсерс», трипл-дабл, но лишь 6 из 17 — с «Бакс» и 5 из 15 — с «Клипперс». По сезону 77-й номер «Далласа» атакует с гораздо лучшим процентом, и рано или поздно цифры должны вернуться к средним значениям».

Дончич приведёт «Даллас» к домашней победе над «Детройтом»
«Маверикс» выиграют у «Пистонс» первую половину и матч, Дончич наберёт от 21 очка — в «Большом куше».
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