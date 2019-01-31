«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз», который состоится 31 января.



Ставка: индивидуальный тотал «Джаз» больше 108,5 очка за 1.87.



«В распоряжении Терри Стоттса все сильнейшие исполнители за исключением Ника Стаускаса, а гости обойдутся без Нето, Сефолоши и Экзама. «Трэйл Блэйзерс» выше в турнирной таблице, выступают дома, находятся практически в оптимальном составе и имели на один день отдыха больше, но букмекеры выставляют относительно равные коэффициенты на оба коллектива. Команды уже трижды встречались в текущем сезоне. Недавний матч в Солт-Лейк-Сити остался за «Портлендом», а в двух других сражениях победа доставалась «Юте».



Когда оппоненты хорошо знакомы друг с другом, а их козыри очевидны невооружённым глазом, то существенное влияние на исход оказывают детали. Выбирать сильнейшего в конкретном матче в данной паре слишком рискованно, но индивидуальный тотал «Джаз» больше 108,5 очка стоит проверить. «Трэйл Блэйзерс» даже в выигрышных встречах частенько пропускают от 110 баллов, поэтому ставка способна зайти при любом раскладе.



В двух из трёх очных дуэлях в текущей регулярке «Юта» спокойно пробивала установленную планку. В единственном случае, когда «Джаз» выдали низ, произошёл чудовищный провал по реализации дальних бросков. Восемь дней назад подопечные Куина Снайдера попали лишь 7 из 33 из-за дуги и даже при столь низком проценте умудрились набрать 104 очка. При более адекватных показателях гости выдадут верх».

Защита «Портленда» не сможет остановить разыгравшегося Митчелла «Джаз» наберут от 109 очков, Инглс отдаст не меньше 5 передач — в «Большом куше».