Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз», который состоится 31 января.
Ставка: индивидуальный тотал «Джаз» больше 108,5 очка за 1.87.
«В распоряжении Терри Стоттса все сильнейшие исполнители за исключением Ника Стаускаса, а гости обойдутся без Нето, Сефолоши и Экзама. «Трэйл Блэйзерс» выше в турнирной таблице, выступают дома, находятся практически в оптимальном составе и имели на один день отдыха больше, но букмекеры выставляют относительно равные коэффициенты на оба коллектива. Команды уже трижды встречались в текущем сезоне. Недавний матч в Солт-Лейк-Сити остался за «Портлендом», а в двух других сражениях победа доставалась «Юте».
Когда оппоненты хорошо знакомы друг с другом, а их козыри очевидны невооружённым глазом, то существенное влияние на исход оказывают детали. Выбирать сильнейшего в конкретном матче в данной паре слишком рискованно, но индивидуальный тотал «Джаз» больше 108,5 очка стоит проверить. «Трэйл Блэйзерс» даже в выигрышных встречах частенько пропускают от 110 баллов, поэтому ставка способна зайти при любом раскладе.
В двух из трёх очных дуэлях в текущей регулярке «Юта» спокойно пробивала установленную планку. В единственном случае, когда «Джаз» выдали низ, произошёл чудовищный провал по реализации дальних бросков. Восемь дней назад подопечные Куина Снайдера попали лишь 7 из 33 из-за дуги и даже при столь низком проценте умудрились набрать 104 очка. При более адекватных показателях гости выдадут верх».
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА