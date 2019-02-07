«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс», который состоится 7 февраля.



Ставка: победа «Бакс» в первой половине с форой «-6» за 1.93.



«Команды уже дважды встречались в текущем сезоне в столице США, обменявшись достаточно уверенными победами. В проигрышном для «Милуоки» поединке отсутствовал Яннис, а сейчас грек набрал сумасшедшую форму и является одним из главных кандидатов на приз MVP. В распоряжении Скотта Брукса попросту нет баскетболистов, способных остановить Адетокунбо.



За 1.93 заиграем викторию «Бакс» в первой половине с форой «-6». У «Милуоки» лучший в лиге процент побед, а «Уизардс» в общей таблице плетутся на 23 строчке. Также, «Бакс» на первой позиции по средней разнице в двух стартовых четвертях. Например, в родных стенах Яннис и компания выдают «+6,8» к большому перерыву, а «Вашингтон» в гостях имеет ужасные «-6,6». Парни Майка Буденхольцера голодны до побед, предельно мотивированы, в их действиях не прослеживается вальяжность, поэтому ожидаем от хозяев должного настроя и максимальной выкладки сразу же после стартового спорного».

«Милуоки» накажет «Вашингтон» за слабую игру в обороне «Бакс» уже в первой половине решат все вопросы в противостоянии с «Уизардс» — в «Большом куше».