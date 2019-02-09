«Сакраменто Кингз» — «Майами Хит»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Майами Хит», который состоится 9 февраля.



Ставка: победа «Кингз» с форой «-3» за 1.90.



«Фаворитами у букмекеров идут хозяева, однако аналитики недооценивают Фокса и компанию. Фора «-3» на «Сакраменто» за 1.9 выглядит прекрасно, данное предложение мы обязаны взять. В текущем сезоне «Кингз» дома провели десять матчей с соперниками, у которых меньше 50% побед, и во всех поединках коллектив Дэвида Йоргера оказывался сильнее. К тому же, в единственной очной дуэли в нынешней регулярке «Хит» дома уступили 113-123.



У «Сакраменто» частенько возникают проблемы с грандами. «Кингз» пока ещё сложно противостоять клубам, в которых выступают звёзды первой величины. Зато середняков и аутсайдеров калифорнийцы щёлкают как орешки. «Майами» представляет из себя как раз классическую прослойку между топами и подвалом.

Порой парни Эрика Споэлстры способны преподносить сенсации (например, пару дней назад «Хит» на выезде одолели «Трэйл Блэйзерс»), но подобные вспышки слишком редки, и на дистанции отчётливо проявляется уровень текущего состава. Дома «Кингз» практически всех оппонентов затягивают в излюбленный баскетбол на высоких скоростях».