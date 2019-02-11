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«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА
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Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз», который состоится 11 февраля.

Ставка: индивидуальный тотал Де’Аарона Фокса больше 15,5 очка за 1.90.

«У «Сакраменто» дома 11 из 11 против коллективов, у которых меньше 50% викторий, что подтверждает классический тезис о тренерской, однако всё ещё молодой команде. Со статусными соперниками «Кингз» пока тяжело конкурировать, зато середняков и аутсайдеров парни Дэвида Йоргера жалеть не собираются. К тому же около месяца назад Фокс и компания потерпели одной из самых глупых поражений в сезоне, упустив преимущество в 21 очко над «Финиксом».

Аналитики выставляют 15,5 балла на результативность 5-го номера «Кингз», который набирает 17,2 очка за матч. В двух последних встречах Де’Аарон провалился и выдал в сумме 8 из 25 с игры. Если в лиге и существует соперник, позволяющий поправить личную статистику и вернуть уверенность в собственных силах, то «Финикс» идеально подходит на роль боксёрской груши».

«Сакраменто» одолеет «Финикс» и продолжит гонку за плей-офф
«Кингз» возьмут реванш у «Санз» за январское поражение, Фокс наберёт от 16 очков — в «Большом куше».
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