«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз», который состоится 11 февраля.



Ставка: индивидуальный тотал Де’Аарона Фокса больше 15,5 очка за 1.90.



«У «Сакраменто» дома 11 из 11 против коллективов, у которых меньше 50% викторий, что подтверждает классический тезис о тренерской, однако всё ещё молодой команде. Со статусными соперниками «Кингз» пока тяжело конкурировать, зато середняков и аутсайдеров парни Дэвида Йоргера жалеть не собираются. К тому же около месяца назад Фокс и компания потерпели одной из самых глупых поражений в сезоне, упустив преимущество в 21 очко над «Финиксом».

Аналитики выставляют 15,5 балла на результативность 5-го номера «Кингз», который набирает 17,2 очка за матч. В двух последних встречах Де’Аарон провалился и выдал в сумме 8 из 25 с игры. Если в лиге и существует соперник, позволяющий поправить личную статистику и вернуть уверенность в собственных силах, то «Финикс» идеально подходит на роль боксёрской груши».