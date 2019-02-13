«Аякс» — «Реал»: котировки на матч Лиги чемпионов в Амстердаме

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал». Начало встречи 13 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 2.05. Шансы «Аякса» на победу оценены коэффициентом 3.68. Поставить на ничью можно за 3.80.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.55.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.44. Победа «Реала» всухую оценивается в 4.30.



Победа «Реала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.13. Самые вероятные авторы голов — Карим Бензема (2.00) и Гарет Бэйл (2.30).



Проход «Аякса» оценён в 3.92, проход «Реала» — в 1.28.



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