«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Пола Мерсона с коэффициентом 3.00

Бывший форвард сборной Англии и ряда английских клубов, а ныне популярный эксперт Sky Sports Пол Мерсон дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 18 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Ставки: победа «Челси» и тотал больше 2,5 мяча за 3.00.



«На днях «Юнайтед» был возвращен на землю «ПСЖ». Теперь «дьяволов» ждёт ещё одна тяжелая игра. Это один из тех матчей, где, думаю, «Челси» выиграет. Думаю, поражение в Лиге чемпионов выбьет «Манчестер Юнайтед» из колеи. Они будут скучать по Джесси Лингарду, он для них невоспетый герой. Когда он не может играть, команда проседает.



Это огромная игра для обоих клубов. «МЮ» сейчас находится под давлением после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Их сезон может сгореть уже через неделю, потому что, если они уступят здесь и вылетят, они столкнутся с труднейшей задачей — остаться в Лиге чемпионов. «МЮ» будет упираться и наверняка забьёт, но вылетит», — сказал Пол Мерсон.