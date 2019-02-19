«Ливерпуль» — «Бавария»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бавария». Начало встречи 19 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 2.05. Шансы «Баварии» на победу оценены коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 3.90.



Аналитики БК «Фонбет» считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.57, а на ТМ 2,5 гола — за 2.40. (Сделать ставку)



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.52. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 3.90.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.00. Вероятность результативной ничьей оценена в 3.90.



Проход «Ливерпуля» оценён БК «Фонбет» коэффициентом 1.80, проход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов идёт за 2.00.



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