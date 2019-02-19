«Ливерпуль» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 мяча за 2.80. (Сделать ставку)



«Думаю, что в этой паре мы не увидим закрытого футбола. И те, и другие играют в атаку, контролируют мяч. И здесь будет борьба за инициативу, закрываться никто не станет. Думаю, с самого начала моменты пойдут. «Ливерпуль» играет на своем поле, и его шансы мне кажутся более предпочтительными. У «Баварии» по последним матчам видны проблемы в обороне. Три мяча от «Байера» пропустили, потом в Кубке Германии еще два, и в последнем туре от «Аугсбурга» два получили. Уже и не вспомню, когда на ноль играли мюнхенцы. Но и забивают они регулярно. Постараются они это сделать и в Ливерпуле, гостевой гол очень важен в таком противостоянии.



Но я все-таки ставлю на «Ливерпуль». Он в прошлой Лиге чемпионов показал, что дома просто всех сминает, играет очень зажигательно, быстро. А тут у него еще пауза была в чемпионате, игроки восстановились, будут свежими. Это также отразится на скорости игры. Ставлю на победу «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

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