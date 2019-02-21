Болгария — Россия: котировки на матч отбора ЧМ-2019 по баскетболу

21 февраля состоится матч квалификации ЧМ-2019 в Европейской зоне Болгария — Россия. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают Болгарию аутсайдером и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 3.88. Шансы россиян оценены в 1.37, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.75.



Ставку на победу сборной Болгарии с учётом ОТ можно сделать за 3.52, а на победу сборной России — за 1.33.



Коэффициент на ТБ 152,5 очка — 1.92, а на ТМ 152,5 очка — 1.90. Победа россиян с форой "-6,5" оценивается в 1.87, победа болгар с форой "+6,5" — за 1.93.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

Фридзон: право на ошибку не снимает с нас ответственности Капитан сборной России — о дедовщине, травмах и главных матчах отбора на Кубок мира.